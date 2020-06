vor 34 Min.

Die Botschaft dieser Blumen lautet: Friedberg blüht auf!

Wir haben mit der Schöpferin der bunten Häkelblumen in Friedberg gesprochen. Und zeigen die wolligen Objekte in einer Bildergalerie.

Von Ute Krogull

Zum Start der Landesausstellung war eine Blumenfee im Einsatz: 230 kunterbunte Blüten hat sie in der Altstadt verteilt, um Besucher zu empfangen und Einheimischen eine Freude zu bereiten. Ihre Botschaft: Friedberg blüht auf! Etwa fünf Minuten benötige sie, um eine Blume zu häkeln, sagt sie, dazu komme der Abendspaziergang mit ihrem Ehemann, um die kleinen Kunstwerke zu verteilen.

Damit nichts beschädigt wird, sind sie mit einem Faden angebracht. Auf ein Zettelchen mit dem Motto „Friedberg blüht auf!“ verzichtete sie wegen des Wetters. Wer aber steckt hinter dieser reizenden Aktion? Die fleißige Handarbeiterin verrät nur ihren Vornamen: Christine.

Und was hat sie auf die Idee gebracht? „Ich habe so viele Wollreste, die ich nicht wegwerfen mag.“ Auch die Stoffvögelchen, die ab und an die Augsburger Altstadt zierten, und die Augsburg-Blume (die allerdings Graffiti und damit illegal war) haben sie inspiriert. Dass einige Blumen schon „Beine bekommen“ haben, störe sie nicht. Sie freue sich, wenn die Aktion Menschen gefällt.

Mit der Strick-Guerilla, die vor einigen Jahren Rohre und Pfosten bunt umkleidete, hat sie übrigens nichts zu tun. Friedbergerinnen und Friedberger, an die Nadeln! Mal sehen, was noch passiert. Hier geht es zu einer Anleitung.

