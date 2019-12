vor 52 Min.

Die CSU tritt in Eurasburg erstmals mit eigener Liste an

Plus Die CSU nominiert in Eurasburg zwar eine Liste für den Gemeinderat, allerdings keinen Bürgermeisterkandidaten.

Die CSU hat erstmals in Eurasburg alleine eine parteiintern festgelegte Liste für die Gemeinderatswahl im März kommenden Jahres nominiert. in den vergangenen Jahrzehnten war die CSU immer mit dem Bürgerblock eine Listenverbindung eingegangen. Die beiden Gemeinderäte Max Baumann und Johannes Osterried führen die Liste an. Einen CSU-Bürgermeisterkandidaten wird es nicht geben. Laut dem Ortsverbandsvorsitzenden Dr. Tobias Zauscher will sich die CSU als Team für mehr Transparenz und eine zielgerichtete Gemeindepolitik einsetzen.

Die CSU-Kandidaten für den Gemeinderat in Eurasburg 1 / 13 Zurück Vorwärts 1. Max Baumann (Bauingenieur, Gemeinderat, Feuerwehrkommandant)

2. Johannes Osterried (Betriebswirt, Gemeinderat)

3. Dr. Tobias Zauscher (Tierarzt)

4. Tobias Frauenknecht (Bauingenieur)

5. Dr. Christian Hilscher (Arzt)

6. Christina Schradi (Sozialwirtin)

7. Christian Terwiel (Bankkaufmann)

8. Andreas Metzger (Selbstständiger)

9. Ronald Höck (techn. Angestellter im Ruhestand)

10. Dr. Stefanie Zauscher (Tierärztin)

11. Stefan Holland (Bankkaufmann)

12. Tobias Rauch (Außendienstmitarbeiter)

13. Ursula Viita (Diplomingenieurin) CSU in Eurasburg setzt aus ihrer Sicht "Aufbruchssignal" Der CSU-Ortsverband Eurasburg hielt unter der Leitung von Dr. Tobias Zauscher im Gasthaus zur Post die Nominierungsversammlung ab. Geladen und stimmberechtigt waren alle örtlichen Parteimitglieder. Als Wahlleiter fungierte der CSU-Bezirksgeschäftsführer Jens Gaiser. Zauscher: „Ich bin hocherfreut, dass so viele mitmachen wollen. Wir haben eine tolle Liste zusammengestellt und wollen zusammen für frischen Wind im Gemeinderat sorgen.“ Gaiser bezeichnete die CSU-Liste als „tolles Aufbruchssignal“. Überraschend mit auf der Liste Ronald Höck, der sich vor sechs Jahren aus dem Gemeinderat zurückzog und in der Vergangenheit mehrere Ehrenämter bekleidete. Aktuell ist er der Breitbandpate für die Gemeinde und kümmert sich um die Internetversorgung aller Ortsteile. Er will mit seinem Comeback die CSU-Liste unterstützen. CSU will transparente Politik für Eurasburg Der Eurasburger Ortsverbandsvorsitzende Dr. Tobias Zauscher will mit seiner Mannschaft im Gemeinderat für mehr zielorientierte Politik und Transparenz sorgen. Zauscher: „Unsere Gemeinderäte werden auch nach der Wahl in engem Kontakt mit Bürgern und Partei stehen.“ (msai)

