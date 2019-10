15:53 Uhr

Die Eisbachtaler wollen weiter singen

Einen Chorleiter zu finden ist der größte Wunsch des Rieder Liederkranzes zu seinem 70-jährigen Jubiläum. Mit dem Problem stehen die Sänger nicht alleine da.

Von Heike John

Seit 70 Jahren pflegt der Eisbachtaler Liederkranz Gesang und Gemeinschaft. Für das Vereinsjubiläum am kommenden Samstag proben die rund 30 Sängerinnen und Sänger mit viel Begeisterung ihr Repertoire. Die Vorfreude auf den Auftritt zum Geburtstagsfest ist jedoch etwas getrübt. „Chorleiter dringend gesucht“, heißt es nämlich seit Anfang des Jahres beim Rieder Gesangsverein.

Zum Ende des Jahres 2018 hatte die bisherige Dirigentin Jewgenija Raissova aus Zeitgründen nach sieben Jahren Chorleitung den Dirigentenstab abgegeben. Zur Überbrückung sprang nun seit Anfang des Jahres Regina Steinhardt ein. Die viel beschäftigte Musikerin und Theologin kann dies aber aufgrund vieler anderer Engagements langfristig nicht stemmen. Regina Steinhardt leitet auch den Kirchenchor in Baindlkirch, der am Festabend einen Gastauftritt hat.

Eisbachtaler Liederkranz gründete sich im "Oberen Wirt"

Das Programm zum 70-jährigen Jubiläum ebenfalls mitgestalten wird der befreundete Männergesangsverein Liederkranz in Kissing unter der Leitung von Pasquale Barratta. Die Feier, die am 19. Oktober ab 16 Uhr mit Kaffee und Kuchen beginnt und nach einem gemeinsamen Abendessen ab 19.30 Uhr musikalisch gestaltet wird, findet in der alten Turnhalle im Gemeindehaus Ried statt. Unweit davon, im damaligen Gasthaus „Zum Oberen Wirt“, dem Ring Michel, erfolgte 70 Jahre zuvor am 11. Dezember 1949 die Gründung des Eisbachtaler Liederkranzes.

Damals lud der „lustige Schwabe“ Bernhard Erhardt, wie es in der Vereinschronik heißt, sangesfreudige Männer aus Ried ein. Zur Gründung kamen 31 Männer und sie gaben sich aufgrund der Nähe zu dem ganz in der Nähe entspringenden Bach den Namen Eisbachtaler Liederkranz. Gründungsvorstand war Bürgermeister Michael Steinhardt, Chorleiter und Dirigent für die nächsten 20 Jahre Johann Schwankhart.

Beständigkeit in der Brauchtumspflege zeigt der Verein bis heute. Vor einigen Wochen starb mit Martin Hintersberger das letzte Gründungsmitglied. Der Chor gehört unverzichtbar zum Rieder Vereinsleben und gestaltet das Jahr über viele Veranstaltungen im Ort mit. Dazu gehören Auftritte beim Landvolktag, bei Advents- oder Maiandachten, bei der Fronleichnamsprozession und auch bei Geburtstagen und Jubiläen in der Gemeinde. Lange gepflegt wurde auch die schöne Tradition der Bauernmesse am Dreikönigstag. „Die habe ich damals mit einigen Leuten privat angefangen und dann kamen immer mehr dazu“, so erinnert sich der langjährige Chorleiter Georg Schußmann.

Erst seit 2011 singen im Liederkranz auch Frauen mit

Lange war der Eisbachtaler Liederkranz über Ried hinaus als Männerchor bekannt. 2011 gab es eine Wende, als der Rieder Traditionschor sich mit dem Kirchenchor zu einer gemischten Sängerschaft zusammenschloss. Davon wird auch am Festabend berichtet, wenn der erste Vorsitzende Josef Erhard einen Blick in die Chronik der vergangenen 70 Jahre gewährt. Der größte Wunsch der über hundert Vereinsmitglieder ist es, dass die Chronik auch in den kommenden Jahrzehnten fortgeschrieben werden kann. „Aber dazu brauchen wir dringend einen Chorleiter“, betont Josef Erhard. Dafür inserierte für den Eisbachtaler Liederkranz auch in der Zeitschrift des Chorverbands Bayerisch-Schwaben.

Allein in der aktuellen Ausgabe zeigen jedoch zwölf weitere Chöre ihre Suche nach einem Chorleiter an. „Wir haben keine Proben in den Schulferien und zudem eine lange Sommerpause, ab Fronleichnam bis zum Ende der Schulferien“, so bewirbt der Vorsitzende der Eisbachtaler den vakanten Posten. Die Chorprobe findet derzeit immer dienstags um 18.30 Uhr im Saal des Rieder Hofs statt. „Aber wir wären da flexibel und würden uns nach unserer Chorleitung richten“, betont Erhard. Mangel an Sängern haben die Eisbachtaler nicht und das Miteinander stimme auch. „Wenn ein Neuzugang kommt, dann bleibt er auch bei uns“, freut sich der Vorsitzende Johann Erhard über die gute Atmosphäre im Chor. Daran wollen die Eisbachtaler Sänger auch ihre neue Chorleitung gerne teilhaben lassen und würden am liebsten morgen schon mit einem potenziellen Interessenten ein Probedirigat vereinbaren.

Lesen Sie dazu auch den Artikel: Der „Eisbachtaler“ wird zum gemischten Chor