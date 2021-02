vor 34 Min.

Die Eisenwarenhandlung Kniess in Friedberg wird 75 Jahre alt

Plus Eisenwaren Kniess ist aus Friedberg nicht wegzudenken. Am 15. Februar 1946 wurde das Geschäft eröffnet – damals am Marienplatz. Wie geht es ihm in schwierigen Zeiten?

Von Ute Krogull

Wo heute eine Eisdiele ist, war einst ein Eisenwarenladen: Christian Knieß sen. hatte sein Geschäft am 15. Februar 1946 am Marienplatz 13 a eröffnet. Seit 75 Jahren ist das Familienunternehmen eine Institution im Landkreis Aichach-Friedberg. Sein Sohn, der jetzige Seniorchef Christian Knieß, mit 87 Jahren noch jeden Tag vor Ort, blickt zurück auf die Geschichte – und berichtet, wie die Firma mit dem Lockdown zurechtkommt.

Viele Jahre war die Firma Kniess in der Friedberger Ludwigstraße

Knieß übernahm die Geschäftsführung 1958, nachdem sein Vater gestorben war. Damals waren Kundenzahlen und Sortiment so gewachsen, dass die Firma einen neuen Standort suchen musste: einen ehemaligen Bauernhof an der Ludwigstraße – ein Geschäft, an das sich viele Friedberger noch erinnern. Rückblickend sagt der heutige Seniorchef: "Die Entwicklung der Firma gelang nur mit der Unterstützung der ganzen Familie und vor allem, weil meine hoch geschätzten Mitarbeiter mir immer vorbildlich zur Seite stehen."

Christian Knieß sen., der Seniorchef. Bild: Firma Kniess

Die Firma expandierte in den Jahren des Wirtschaftswunders. 1967 kaufte sie ein Grundstück in der Ekherstraße, um dort Platz für Bauwaren zu schaffen. In der Bahnhofstraße, gegenüber der Post, eröffnete sie einen Laden, in dem es Eisenwaren, Werkzeuge und Beschläge gab; in der Ludwigstraße wurden von da an nur Hausrat, Spielwaren und Bastelartikel angeboten. Da es traditionell viele Kunden aus dem Raum Kissing gab, übernahm die Firma 1971 das Gebäude der Spenglerei Vöst in der Ehgartenstraße und baute es zu einem Laden um.

Allerdings änderten sich die Zeiten und das Einkaufsverhalten der Menschen. Es gab auch schwierige Phasen, in denen Knieß der Strukturwandel im Handel zu schaffen machte: 1996 musste er das Geschäft in Kissing schließen (die Mitarbeiter wurden nach Friedberg übernommen), 2010 dann schweren Herzens den langjährigen Stammsitz in der Ludwigstraße.

Firma Kniess passte sich dem Wandel an

Der Umsatz bei den Haushaltsartikeln war mehr und mehr zurückgegangen. Knieß erinnert sich: "Es gab immer weniger Hochzeitstische und es kamen kaum noch Tochter, Mutter und Oma, um sich für ein edles Porzellan, Gläser und dazu passendes Besteck zu entscheiden."

Christian Knieß jun., seit 2015 Geschäftsführer und Inhaber. Bild: Firma Kniess

Doch die Firma passte sich dem Wandel an. 1994 trat sein Sohn Christian nach Studium und ersten Erfahrungen in der Branche in das Familienunternehmen ein. Er arbeitete das Konzept für den neuen Firmensitz aus. im Jahr 2000 zog Eisenwaren Kniess ins Gewerbegebiet Marquardtstraße um, wo bis heute der Sitz ist.

2018 erweiterte das Unternehmen dort sogar. Auf dem Grundstück inklusive Lagerhalle schräg gegenüber werden seitdem Doppelstabmatten samt Toren und Pfosten gelagert. In der Halle entstand eine Werkstatt zur Wartung und Reparatur von Maschinen.

2015 übergab Christian Knieß sen. die Firma an seinen Sohn. "Ich werde ihn, solange es noch geht, mit allen Kräften unterstützen", sagt er. Auch jetzt, im Lockdown, ist die Situation nicht einfach für die Firma. Viele der über 40 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Die Waren können Kunden – seien es Handwerker oder Privatleute – nach Bestellung am Hintereingang abholen. Dort wurde ein Zelt aufgebaut, um das komfortabler zu gestalten.

Eisenwaren Kniess in der Friedberger Marquardtstraße. Bild: Marlene Volkmann

Die Möglichkeit der Auswahl vor Ort, Maschinen oder Werkzeuge in die Hand zu nehmen – das fehle allerdings. Trotzdem verlässt die Unternehmerfamilie nicht der Mut. Und wenn der Lockdown vorbei ist, planen sie, die Jubiläumsaktion nachzuholen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen