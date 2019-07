vor 4 Min.

Die Erste Allgemeine Verunsicherung sagt in Mering Ciao

Also ciao! Auf ihrer Abschiedstournee begeistert die Combo um Thomas Spitzer und Klaus Eberhartinger auf knapp hundert Konzerten ihr Publikum, so auch in Mering.

5000 Besucher kommen zur Abschiedskonzert der österreichischen Kultband auf der großen Bühne beim Meringer Freizeitgelände Badanger. Das bringt Ackys Bewirtungsteam an die Grenzen.

Von Heike John

Solche Menschenmassen gab es noch nie am Meringer Badanger. Weit über 5000 Gäste und Mitwirkende bevölkerten das Parkgelände beim Konzert der Ersten Allgemeinen Verunsicherung (EAV). Auf ihrer Abschiedstournee nach über 40 Jahren „beißender Sozialkritik und grenzenlosem Schwachsinn“ mit knapp hundert Konzerten machte die Kultband zwischen Auftritten in Zwickau und Traunstein auch Station in der Marktgemeinde.

Vom Neandertal ins Rotlichtmilieu mit Meringer Bordsteinschwalbe auf der Bühne reichte der unterhaltsame und emotionale Rückblick in alte Tage, gespickt mit bissigen Liedern der aktuellen Produktion. Schon am späten Vormittag, als der Bühnenaufbau noch im vollen Gange war, sichteten Ingrid und Peter Hoi aus der Steiermark das Festivalgelände und schauten sich nach einem guten Sitzplatz im Meer der 5000 aufgestellten Stühle um. Die Beiden kamen extra aus dem Münchner Raum nach Mering angereist, um Klaus Eberhartinger und Thomas Spitzer zu erleben.

Punkt acht Uhr, dem angekündigten Konzertbeginn, stand die siebenköpfige Combo auf der riesigen mobilen Bühne. Hoch oben vom Trailer herab ließ Frontman Eberhartinger seinen Blick über den dicht bevölkerten Park schweifen und stellte fest, dass viele Besucher bereits eine Silbertolle wie er tragen. Zur großen „Bestattungsfeier“, wie er sagte, begrüßte er auch die Zuschauer oben auf dem „Grabhügel“. Dort hatten es sich viele in Woodstockmanier auf Decken gemütlich gemacht. „Die Location ist der Wahnsinn. Ich hab noch nie so gut gesehen auf einem Konzert“, schwärmte ein Besucher aus Ulm. Auch Münchner, wo EAV zwei Tage auf Tollwood spielte, zog es in Scharen an den Meringer Badanger. Sogar ein Frankfurter, der in seiner Heimatstadt keine Konzertkarte mehr bekam, machte sich auf den Weg nach Mering. Begeisterung bei den Fans gibt es gleich zu Anfang mit einem Klassiker der Neuen Deutschen Welle, „denn ist das Börsel leer, dann hilft nur ein Ba-Ba Banküberfall“. Bei der EAV kam aber ziemlich bald nach Gründung der Band im Jahre 1977 Geld in die Schatulle, wie Eberhartinger zugibt.

Gewaltiger Ansturm für das Serviceteam von Acky Resch

Auch Mering mit seinen rund 5000 verkauften Konzertkarten trug dazu sein Scherflein bei. Schon zwei Stunden vor Konzertbeginn bildete sich eine Menschenschlange vor dem Eingang aufs Konzertgelände, die bis zu den Sicherheitspollern an der Abbiegung zum Mühlanger reichten. Lange in der Reihe stehen mussten durstige Konzertbesucher auch auf dem Festivalgelände, denn der gewaltige Ansturm brachte Ackys Servicemadln und Servicebuam in den Ausnahmezustand. Schließlich waren es doppelt so viele Zuschauer wie beim Haindlingkonzert im vergangenen Jahr.

Bei der Hymne über „heiße Nächte in Palermo“ wird dem Publikum verstärkt bewusst, was für ein Glück es ist, dass das Wetter entgegen Gewittervorhersagen hält.

Aldo aus Odelzhausen trällert alle Songs mit, zuhause hat er noch die LPs aus den Anfängen der Musiker, mittlerweile hört er sie auf MP3 Format. „Ihr Spiel mit den Worten ist gigantisch. Erst lachen alle, dann vergeht einem das Lachen.“ Die voll behängte Kleiderstange neben dem Bühnenaufzug kann kaum die Unmengen Kostüme fassen, die zur fröhlich-bunten Untermalung bissiger Texte dient. Die Deko trägt die Handschrift des Grafikers Thomas Spitzer, der an der Gitarre hinter Frontman Eberhartinger zurücktritt. Es gibt viel Nachdenkliches und sozialkritische Lieder wie „s’Muaterl“, das dem lieben Gott ne Brille wünscht, oder der süße Burli mit rechts und links drei Ohrli. Auch ein Crewmitglied gibt es mit dem Spitznamen Burli, seit über 30 Jahren mit EAV auf Tour. Er erzählt hinter den Kulissen von den über 20 Tonnen Equipment für Licht und Ton, die von Ort zu Ort transportiert werden, und der Anstrengung der zurückliegenden sieben Auftritten hintereinander ohne einen Tag Ruhe. Zweieinhalb Stunden ohne Pause wird in Mering gespielt. Längst haben sich die anfangs unbeweglich auf den Stühlen sitzenden Zuhörer hingestellt, um wie die Besucher an den Rändern und auf der Wiese ein wenig mitzurocken. Bei „Küss die Hand, schöne Frau“ gibt es kein Halten mehr. Der „Sandlerkönig Eberhard“ lässt viele Handys in die Höhe recken und deren Lichter ergänzen die gigantische Lightshow. Das letzte Lied „seit 1000 Jahren“ wie Eberhartinger sagt, ist „Morgen fang i a neues Leben an“. Es passt zur Abschiedstournee. „Ihr seid das beste Publikum, das wir seit gestern hatten“, ruft Eberhartinger noch von der Bühne herab.

Eine Bildergalerie mit weiteren Fotos finden Sie unter

92 Bilder EAV sagen Servus in Mering Bild: Heike John

Themen Folgen