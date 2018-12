vor 59 Min.

Die Feuerwehr freut sich auf ihr Jubiläumsjahr

Zum 150-jährigen Bestehen veranstalten die Mitglieder unter anderem ein großes Open-Air-Konzert.

In wenigen Wochen beginnt das Jubiläumsjahr 2019: Dann steht die Freiwillige Feuerwehr Mering seit 150 Jahren Mitbürgern in Not zur Seite. Was im Jahr 1869 als Nachbarschaftshilfe bei Bränden mit Löscheimern begann, entwickelte sich zu einer Institution, welche mit modernster Technik den Menschen im südlichen Landkreis und darüber hinaus in Notfällen zu Hilfe eilt.

Eines ist aber über all die Jahre gleich geblieben: Über Generationen hinweg sind es Frauen und Männer aus Mering, welche den Dienst am Mitmenschen ehrenamtlich leisten und rund um die Uhr zu oftmals auch gefährlichen Einsätzen ausrücken. Um auch im Jubiläumsjahr für Einsätze aller Art gerüstet zu sein, sind in den vergangenen Wochen viele Übungen, Fortbildungen und Prüfungen absolviert worden: Spezialisten der Notfalltechnik der Bahn AG unterwiesen die Einsatzkräfte, was bei Bahnunfällen mit Gefahrgut zu beachten ist.

Meringer üben für Einsätze aller Art

Die Helfer konnten am Ausbildungszug für Gefahrgut üben, wie etwa Leckagen an Kesselwaggons abgedichtet werden. Bei diesen Einsätzen müssen sich die Retter in der Regel mit schwerem Atemschutz ausrüsten, sich in einen komplett verschließbaren Chemikalienschutzanzug zwängen und sich damit vollständig von der Umwelt isolieren. In einem Betrieb der chemischen Industrie wurden intensiv Szenarien geübt, damit im Ernstfall das beschwerliche Arbeiten in dem Vollschutzanzug sowie die anschließend notwendige Dekontamination, das Entfernen von gefährlichen Verunreinigungen auf dem Schutzanzug reibungslos erfolgt.

Zudem bewiesen zahlreiche Feuerwehrleute bei der diesjährigen Leistungsprüfung Löschgruppe, dass trotz des Schwerpunktes der Einsätze auf Hilfeleistungen bei Unfällen aller Art auch das Löschen von Bränden beherrscht wird. Vor Vertretern der Kreisbrandinspektion legten die Teilnehmer sehr erfolgreich die Prüfungen in verschiedenen Leistungsstufen ab. Dieses Können wird den Rettern voraussichtlich bald wieder abverlangt werden. Es vergeht keine Advents- und Weihnachtszeit, in der die Einsatzkräfte nicht zu Zimmerbränden, ausgelöst durch brennende Adventskränze oder Christbäume, gerufen werden. Die Feuerwehrleute aus Mering sind jederzeit einsatzbereit.

Festausschuss bereitet das Jubiläumsjahr bereits seit zwei Jahren vor

Die Helfer würden sich daher freuen, wenn die Öffentlichkeit gemeinsam mit der Feuerwehr das besondere Jubiläum feiert. Der Festausschuss bereitet bereits seit zwei Jahren das Jubiläumsjahr vor, um ein attraktives Programm zu bieten. Höhepunkte sind ein ganztägiger Tag der offenen Tür im September und zuvor am 20. Juli ein Open-Air-Konzert für Jung und Alt mit der Bayern-3-Band und DJ Tonic am Freizeitgelände Badanger. Eintrittskarten zum Vorverkaufspreis von elf Euro sind ab sofort im Rathaus Mering, der Raiffeisenbank Mering, Münchener Straße 11, oder im Ladengeschäft Pfaller eK, Augsburger Straße 32, erhältlich.

Kontakt Mehr Informationen auch unter www.feuerwehr-mering.de

Themen Folgen