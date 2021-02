06:02 Uhr

Die Feuerwehr in Mering braucht mehr Platz

Plus Team und Ausrüstung der Meringer Feuerwehrhaus wachsen ständig. Im Feuerwehrhaus wird es deshalb eng. Deshalb soll es erweitert werden.

Von Gönül Frey

Einige Feuerwehrleute in Mering müssen schon auf die Reservespinde ausweichen, wo jedoch vorgeschriebene Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden können. Material wird in Schuppen ausgelagert. Und für das neue Katastrophenschutzfahrzeug, das Mering heuer bekommt, ist eigentlich gar kein Platz. Eine Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses könnte Abhilfe schaffen.

Darum ging es in der jüngsten Sitzung des Meringer Marktgemeinderates. Dieser beriet über einen Anbau mit drei Stellplätzen für Feuerwehrfahrzeuge an der Nordseite des Bestandsgebäudes. Die meisten Gemeinderäte hatten sich vorab bei einer Begehung selbst ein Bild machen können. Gleich zu Beginn der Debatte verdeutlichte Bürgermeister Florian Mayer, welchen Stellenwert die Ehrenamtlichen in Mering haben: Man sei stolz auf den engagierten Nachwuchs wo andere wegen Mitgliederschwund klagen, meinte er. "Ich kann wirklich sagen, dass wir die beste Feuerwehr im ganzen Landkreis haben", so der Bürgermeister.

Die Feuerwehr Mering kann Sicherheitsabstände nicht mehr einhalten

Und diese galt es nun entsprechend zu unterstützen. In einer umfassenden Dokumentation hatte die Feuerwehr ihre Nöte dargelegt. Da musste Kommandant Andreas Regau, der in der Gemeinderatssitzung für Fragen zur Verfügung stand, gar nicht mehr viele Worte machen. Demnach müssen wegen der steigenden Mitgliederzahlen die Reservespinde an der Nordseite der bestehenden Halle genutzt werden. Dort wird der Mindestabstand zwischen Fahrzeug und Spind von 1,40 Metern jedoch nicht eingehalten. Tatsächlich sind es hier nur 90 Zentimeter - es besteht eine erhöhte Unfallgefahr.

Kommandant Andreas Regau von der Feuerwehr Mering. Bild: Heike Scherer (Archivbild)

Sorgen bereitet der Meringer Feuerwehr auch das Katastrophenschutzfahrzeug, das der Bund heuer noch zur Verfügung stellen will. Dieses ist mit elf Rollwagen beladen, für die jedoch kein Lagerraum vorhanden ist. Außerdem führt die Enge noch zu einigen anderen unbefriedigenden Notlösungen.

In einem Schuppen hinter dem Feuerwehrgerätehaus sind beispielsweise die befüllten Sandsäcke gelagert, die dort der Witterung ausgeliefert sind und deswegen schneller verschleißen. Dort befindet sich im Moment auch der Übergaberaum für Feuerwehrschutzkleidung. Benachbarte Feuerwehren deponieren dort die zu reinigenden Anzüge und die zu wartenden Atemschutzgeräte und holen sie hier auch wieder ab.

Der vorgeschlagene Neubau soll auch in dieser Hinsicht Abhilfe schaffen. Hochregale an der Rückwand würden Lagerfläche für derzeit im Schuppen untergebrachte Materialien bieten. Und auch der Übergaberaum für die Feuerwehrkleidung würde in den Neubau verlegt.

Feuerwehr Mering will mit einem Generalunternehmer günstig ein größeres Feuerwehrhaus bauen

Die Kosten für das Vorhaben veranschlagt das Meringer Bauamt mit 440.000 Euro. Die Schätzung der Feuerwehr liegt mit 350.000 Euro deutlich niedriger. Sie hat einige Vorarbeit geleistet und bereits Angebote abgefragt. Idee ist es, die Halle von einem Generalunternehmer schlüsselfertig bauen zu lassen. Stefan Gillich von der Verwaltung bestätigte, dass dies bei einem verhältnismäßig einfachen Bauwerk wie der Halle tatsächlich eine Möglichkeit sei, die Kosten niedriger zu halten. Falls dies jedoch nicht klappt, würde man eher im Bereich der von der Kommune angesetzten Summe heraus kommen. Insgesamt 89.000 Euro sind für das Projekt als Förderung vom Freistaat zu erwarten.

Aus dem Gemeinderat erhielt die Feuerwehr volle Unterstützung. "Für die Zukunft ist es der richtige Weg. Wir wissen unsere Feuerwehr zu schätzen", sagte CSU-Sprecher Georg Resch. Petra von Thienen, Fraktionssprecherin der Grünen, erklärte, sie sei bei der Begehung erschrocken gewesen über die Situation: "Dass die Feuerwehrleute bei einem Einsatz erst von Häuschen zu Häuschen laufen müssen, um ihre Sachen zusammen zu suchen, das geht natürlich nicht", sagte sie.

Zuspruch gab es auch vonseiten der SPD. Dabei konnte sich Fraktionsvorsitzender Andreas Widmann einen kleinen Seitenhieb auf die Nachbarkommunen nicht verkneifen. "Die Meringer Feuerwehr fährt auch mal nach Kissing, wenn die es nicht rechtzeitig schaffen", sagte er und fragte, ob sich das Umland umgekehrt vielleicht auch finanziell beteiligen könnte. Kommandant Andreas Regau erklärte, dass die Meringer Wehr aus diesem Grund für ihre Fahrzeuge entsprechende Zuschüsse erhalte und damit die Unterstützung der Nachbarwehren abgegolten sei.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat am Ende die notwendige Erweiterung. Über den Auftrag an einen Generalunternehmer muss das Gremium dann noch einmal extra abstimmen, wenn das entsprechende Angebot vorliegt.

