00:35 Uhr

Die Frauen verlassen Merching

Die Pfarrbühne spielt „Endlich san d’Weiber furt“. Die Herren der Schöpfung genießen den Ausnahmezustand

Von Brigitte Glas

Wie geht’s denn in Merching zu? Kann es sein, dass der Frauenbund gerne mal übers Wochenende wegfährt? Und dass die Männer dann versuchen, die Gelegenheit schamlos ausnutzen? Und dass doch alles anders kommt? Vielleicht. Die Pfarrbühne Merching hat am vergangenen Wochenende zweimal vor ausverkauftem Haus ihr diesjähriges Stück „Endlich san d’Weiber furt“ von Marianne Santl aufgeführt. Vielleicht war der Erfolg auch deshalb so groß, weil Regisseurin Claudia Falk und ihre Truppe das Stück an Merchinger Gegebenheiten angepasst haben. Der Untertitel „Merchinger Herrenabend“ ließ zu Recht auf Spitzen hoffen.

Also, der Frauenbund, angeführt von Schreinersgattin Renate Hölzlmeier (Cilli Stadtherr) und Irmi Hartl (Karin Meier) fährt für ein Wochenende nach Hamburg und ihre Männer, Bert Hölzlmeier (Bruno Meier), Lorenz Hartl (Siggi Schamberger) und Kare Brezl (Matthias Aumiller) sind begeistert. Haben sie doch zwei Tage sturmfreie Bude. Sofort hecken sie einen wilden Plan für den Samstagabend aus. Gesellige Runde, viel Bier und sogar eine Stripperin soll kommen. Zuerst droht der Plan zu kippen, denn die Damen wollen plötzlich, dass ihre Männer doch noch mitfahren. Gott sei Dank werden sie alle rechtzeitig „krank“.

Aber so dumm sind die Damen dann doch nicht. Sie halten einen Kontrollplan bereit. Tante Rita (Andrea Mayer) und die Pfarrersköchin Theres (Anna Schiffmann) sollen für „Zucht und Ordnung“ sorgen. Als noch der Pfarrer (Fatih Aydin) auftaucht, scheint die Tugend zu siegen. Tante Rita und der Pfarrer werden kurzerhand heimgeschickt und Theres mit viel List außer Gefecht gesetzt. Aber es gibt noch eine zweite Kontrollinstanz. Renate Hölzlmeier beauftragt zugleich ihren Sohn Simon (Markus Zimmer), während ihrer Abwesenheit auf den Vater aufzupassen, natürlich gegen eine satte Belohnung. Uns was tut der? Er bestellt den Männern ein Überraschungs-Partygirl im Internet, ebenfalls gegen Bares.

Simon ist selbst froh, dass er sturmfrei hat, denn nur so ist das Wochenende mit seiner Eva (Franziska Rieger) gerettet. So weit der Plan, aber – Simon muss schlussendlich die Stripperin mimen, nutzt jedoch eine besondere Situation, um dabei unerkannt zu verschwinden.

Sodom und Gomorrha finden die viel zu früh heimkehrenden Ehefrauen am Morgen danach vor: schlafende Männer, leere Bier- und Schnapsflaschen und zweifelhafte Kleidungsstücke. Jetzt ist Erklärungsnotstand.

Bei vielen Pointen und Anspielungen auf Merching wurden die Lachmuskeln der Besucher kräftig strapaziert. Die Darsteller haben wieder einmal ganze Arbeit geleistet. Zu Hochform lief Anns Schiffmann als „Sakraldrachen“ auf. Und viele Zuschauer staunten, dass der Ur-Merchinger Matthias Aumiller den sächsischen Dialekt das ganze Stück durchhielt. Immer wieder Szenenapplaus und lang anhaltender Schlussbeifall waren ohne Zweifel berechtigt.

Themen Folgen