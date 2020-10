18:00 Uhr

Die Friedbergerin Christina Götz erzählt vom Abenteuer, ein altes Haus zu sanieren

Die Rechtsanwältin Christina Götz saniert das jahrhundertealte Bürgerhaus in der Bauernbräustraße 7 in Friedberg.

Plus Die Friedberger Rechtsanwältin Christina Götz will ein Haus in der Bauernbräustraße renovieren. Dabei stößt sie auf zwei Dachstühle und weitere Rätsel.

Von Ute Krogull

Wer an der Bauernbräustraße 7 vorbei geht, ahnt nicht, dass sich hinter der langweiligen Fassade aus den 1970er Jahren eines der ältesten und ungewöhnlichsten Bürgerhäuser Friedbergs verbirgt. Auch die Rechtsanwältin Christina Götz wusste nicht, was auf sie zukommt, als sie das Haus 2017 kaufte. Vor dem Start der Sanierung führt sie durch das Haus und erzählt von den Überraschungen und Geheimnissen dort – und davon, was sie vorhat.

Es ist seit Langem im Besitz ihrer Familie, ihr Großvater betrieb darin seine Schneiderwerkstatt, ihre Mutter wurde hier geboren. Zuletzt wohnte dort jahrzehntelang ihre Großtante. Doch als Götz nach dem Tod der betagten Tante und dem Kauf begann, mit ihrem Mann Alexander Graw das Haus auszuräumen und zu sichten, wurde ihr klar: Das ist etwas Besonderes. So besonders, dass es mittlerweile unter Denkmalschutz steht.

Architekt Hölz saniert das Haus in Friedberg

Nun will sie es mithilfe des Architekten Johann Hölzl sanieren. Der Thierhauptener ist auf historische Gebäude spezialisiert. Er zeichnete unter anderem für die Sanierung des Stemmer-Hauses und des Gebäudes mit dem „Barbetrieb“ im Erdgeschoss verantwortlich.

Götz und Graw war bei den ersten Aufräumarbeiten schnell klar geworden, dass sie sich an den Denkmalschutz wenden sollten: Fast 2,80 Meter hohe Decken im Erdgeschoss, ungewöhnlich große Rundbogenfenster, barocke Beschläge an den Türen, ein ungewöhnlicher Kaminofen, Wandnischen und Durchreichen hätten allein schon darauf hingedeutet. „Keiner hat das gewusst“, erzählt die Juristin von ihrer damaligen Überraschung. Das Haus war heruntergewohnt, die Innenwände teils mit Styropor verkleidet.

Das Haus ist einzigartig, unter anderem durch seinen doppelten Dachstuhl, der im Lauf von Umbauten entstand. Bild: Ute Krogull

Und dann die größte Überraschung: Auf dem Dachboden lagen nicht nur 200 Paar alte Schuhe (noch vom Großvater), sondern dort gibt es auch zwei Dachstühle. Der Größere, Neuere überragt den Alten. Diese Bauweise war zuvor noch keinem untergekommen, nicht einmal den Fachleuten des Landesamtes für Denkmalpflege oder dem Bauhistoriker Dr. Bernhard Niethammer, der die Baualterspläne sowie Befundpläne zur Geschichte des Gebäudes erarbeitete. „Der doppelte Dachstuhl ist ein absolutes Unikum“, sind sich alle einig.

Im ehemaligen Badezimmer fand Christina Götz hinter der Wandverkleidung diese Nische. Vermutlich standen darin einst Kerzen. Bild: Ute Krogull

Niethammer fand heraus, dass Teile des Bauwerks aus 1657/58 stammen. Damals wurden ein zweigeschossiger Keller und ein eingeschossiges Gebäude mit großem Zwerchhaus errichtet. Laut Architekt Hölzl wurden Rußspuren gefunden, die vermutlich aus dem 30-jährigen Krieg stammen. Damals brannte Friedberg komplett ab – in der Bauernbräustraße 7 blieben offenbar Keller und Teile der Grundmauern erhalten.

Ungewöhnliche Geschichte eines Friedberger Hauses

Das Haus wurde dann in zwei Bauabschnitten aufgestockt, nämlich 1716/17 auf der Straßenseite (damals fiel der Zwerchgiebel weg) und 1735/36 auf der Rückseite. Dieser zeitverzögerte Ausbau, vermutet Hölzl, sei ein Grund, warum man den ersten Dachstuhl nicht entfernte. Auch später, bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, nahmen die Besitzer Veränderungen vor. Es gibt zugemauerte Stellen, an den Wänden wirken schichtweise abgeblätterter Putz und Farbe wie abstrakte Bildkunstwerke.

Für Besucher ist der Rundgang faszinierend. Für die Inhaberin war die Freude nicht immer riesig. Trotzdem geben sie und ihr Architekt nicht auf. „Wenn wir sanieren, dann richtig“, sagen die beiden und weisen im selben Atemzug auf die gute Zusammenarbeit mit der Friedberger Bauverwaltung und dem Denkmalschutz hin.

Der Architekt Johann Georg Hölzl aus Thierhaupten plant die Sanierung des denkmalgeschützen Hauses in der Friedberger Bauernbräustraße. Bild: Ute Krogull

Von beiden Stellen hätten sie viel Unterstützung und Entgegenkommen erfahren. Denn trotz seines Status als Einzeldenkmal wird sich an dem Gebäude einiges verändern, damit daraus das werden kann, was Götz sich wünscht: ein Anwaltshaus.

Sie will mit ihrer Kanzlei Götz, Färber und Kollegen einziehen und weitere Räume an andere Anwälte vermieten. Dazu soll der Eingang von der Straße in den Hinterhof verlegt werden. Dort wird zwischen dem Hauptgebäude und dem Waschküchen-Bau, der zum Lager umfunktioniert wird, ein Foyer errichtet.

Der Denkmalschutz macht bei der Sanierung in Friedberg Zugestänisse

Auch im Inneren machte der Denkmalschutz Zugeständnisse, damit zum Beispiel die Zimmer der Anwälte schallsicher gemacht werden können. Auch das Katzenkopfpflaster im Torbogen ist nicht so richtig trittsicher für die Klienten eines Anwaltshauses....

Im Gegenzug bemühen sich die Eigentümerin und ihr Architekt zu erhalten, was zu erhalten ist. Götz Vater, gelernter Maschinenbauer, saniert die alten Türen. Sogar die originale Haustür fanden sie. Ein anderer großer Schatz wirkt völlig unscheinbar: Ein kleines Fenster im Giebel, das uralt ist, aus Brandschutzgründen entfernt werden muss und daher in die Waschküche eingebaut wird.

Das Haus in der Friedberger Bauernbräustraße ist von außen unauffällig.





Die Balken des Gebäudes sind so von Schimmel, Pilzen, Feuchtigkeit und Schädlingen angegriffen, dass es für jeden einzelnen einen eigenen Sanierungsplan gibt. Und der doppelte Dachstuhl wird nur restauriert, darf aber aus Denkmalschutzgründen nicht genutzt werden. Die Dämmung wird deshalb über die Decke zum oberen Stock gelegt. In diesem Dachstuhl fanden die neuen Eigentümer einen kleinen Verschlag, in dem offenbar einst eine Magd hauste. Sogar ein Amulett, das vermutlich der Frau gehörte, entdeckten sie in den Bodenritzen.

Christina Götz ist das Haus in der Bauernbräustraße ans Herz gewachsen

Solche Geschichten sind es, die Christina Götz ihr Haus ans Herz wachsen lassen. Auch Architekt Hölzl, der unzählige Detailpläne anfertigte, sieht zwar die Herausforderung, aber auch die Chance, in gewachsener Umgebung Neues gestalten zu können. Sogar im Staatsarchiv München recherchierten sie nach Unterlagen. Doch ein Geheimnis konnten sie bis jetzt nicht lüften: Wem gehörte es ursprünglich? Wer war in der Zeit des 30-jährigen Krieges so reich in Friedberg, dass er sich diesen prächtigen Bau leisten konnte? Doch auch hier geben Götz und Hölzl die Hoffnung nicht auf. „Vielleicht finden wir irgendwo eine alte Urkunde....“

