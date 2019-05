Die Gärtner legen in Friedberg los

Plus Salat und Gemüse aus dem eigenen Anbau schmecken besonder gut. Die Saison für die „meine ernte-Gärten“ in Friedberg ist nun offiziell eröffnet.

Nicht jeder hat einen Garten oder genügend Platz zum Anbau seines eigenen Gemüses. 21 Hobbygärtner haben sich diesen Traum mit einem Gemüsegarten von „meine ernte“ erfüllt. Am Dienstagabend trafen sie sich mit Landwirt Stephan Körner und den Verantwortlichen von „meine ernte“ an der Hans-Böller-Straße zur Saisoneröffnung.

31 Parzellen wurden in Friedberg angelegt

Bereits seit zehn Jahren ist „meine ernte“ in ganz Deutschland mit Gärten so groß wie 129 Fußballfelder und mit insgesamt über 40000 Hobbygärtnern vertreten. Damit der eigene Gemüsegarten nicht nur von Profis unterhalten werden kann, hat Körner einige Tage vor der Übergabe der Gärten an die Mieter die Gemüsesorten ausgesät. In dieser Saison wurden 31 Parzellen in Friedberg angelegt. Nach einer Einweisung durfte Felix aus Hochzoll, der jüngste Gärtner an diesem Abend, feierlich das rote Band durchschneiden. Anschließend ging es im Gänsemarsch an das Markieren der Grundstücksgrenzen.

Die meisten Gärtner kennen sich vom Vorjahr. Sie freuen sich, dass sie sich wieder gemeinsam über ihre Saaterfolge austauschen können. Man hilft sich aber auch, wenn der andere mal im Urlaub ist und nicht gießen kann. „Das ist doch selbstverständlich“, sagt Petra Betz aus Hochzoll. „Ich bin eine Wiederholungstäterin und freue mich schon sehr auf die neue Saison.“

Petra Betz aus Hochzoll steckt ihr Feld Sonnenblume gleich schon mal ab. Bild: Sabine Roth

Entdeckt hat sie die Idee mit dem eigenen Feld vor zwei Jahren, als die Parzellen am Friedberger See angelegt waren. Zudem hat sie in unserer Zeitung davon gelesen. Sie habe zwar überhaupt keine Ahnung vom Gärtnern gehabt, aber sie hatte einfach Lust dazu. Und sie hat es in vollen Zügen genossen und bekam viele gute Tipps von ihren Nachbarn. Dass das letztes Jahr so gut geklappt hat, hat sie auch heuer wieder angespornt, ein eigenes Feld zu mieten. „Ich hatte eine Wahnsinnsernte. Über 50 Zucchini zählte ich und sogar eine riesige Sonnenblume wuchs auf meinem Feld“, erzählt Betz. Deshalb habe sie ihr Beet nun „Sonnenblume“ genannt.

Gemüse aus eigenem Anbau schmeckt einfach besser

Das selbst gezogene Gemüse schmecke viel besser und man weiß, woher es kommt. Ihre Netze zum Abdecken ihres Feldes vor tierischen Feinden hat sie schon mit dabei. Für Betz ist die Gartenarbeit eine Ruheoase vom stressigen Alltag. Hier kann sie sich einfach mal zurückziehen. Zu Hause hat sie zwar auch einen Garten, aber der ist viel zu klein, um dort Gemüse anzubauen. Ihre Nachbarn vom letzten Jahr sind auch wieder da. Das junge Paar aus Augsburg hat ihre Parzelle „Lustgarten“ genannt. Auch sie hatten so viele Zucchini. Die Kartoffeln reichten den beiden bis Februar.

Melli Schilling aus Augsburg hat sich für die Eröffnung ihres Beetes schon das richtige Outfit zugelegt. Mit grünen Gummistiefeln und roter Regenjacke geht es gleich viel leichter. Ihr Netz liegt schon auf der Erde und mit der Gießkanne bewaffnet bewässert sie die Jungpflanzen. Nach der Trockenheit der letzten Wochen sei das enorm wichtig für den Boden und das Wachstum der jungen Pflanzen, weiß Landwirt Stephan Körner. Auf insgesamt 31 Parzellen hat er diesmal je vier Reihen Kartoffel und weitere Reihen mit 29 Gemüse- und Salatsorten angepflanzt. Darunter wieder Zucchini, Gurken, Hokkaido-Kürbisse, Schwarzwurzeln, Karotten, rote Beete, Mangold und Spinat. Drei Streifen hat er freigelassen. „Hier bleibt es jedem selbst überlassen, was er für Saatgut ziehen möchte. Das sind die Wunschbeete“, so Körner. Und dabei helfe ich auch unseren Gärtnern natürlich gerne“, freut er sich. Notwendige Tipps gibt es zudem im regelmäßig erscheinenden Gärtnerbrief und über eine Whatsapp-Gruppe.

Neben den Feldern steht ein Gartenhaus mit allen nützlichen Gartenwerkzeugen. Ein Brunnen sorgt für das frische Wasser zum Bewässern der Felder.

Kontakt Zehn Gemüsegärten sind noch zu vergeben. In zwei verschiedenen Größen. Die kleinen Parzellen haben eine Fläche von rund 45 Quadratmetern, die größeren doppelt so viel. Kontakt und Infos unter www.meine-ernte.de