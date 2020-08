vor 51 Min.

Die Heimatgeschichte ist die Seele einer Gemeinde

Plus Für ihr Engagement für die Geschichte unserer Heimat erhielten Gabriele und Hubert Raab die Silberdistel unserer Zeitung. Diese besondere Ehre haben sie mehr als verdient.

Von Eva Weizenegger

Dass das Blättern in den Archiven zwischen Büchern, Akten und Urkunden keine staubtrockene Angelegenheit sein muss, das beweisen seit vielen Jahren Gabriele und Dr. Hubert Raab. Das Friedberger Ehepaar nimmt uns seit Jahrzehnten mit auf ihre spannenden Zeitreisen in die Geschichte des Wittelsbacher Landes. Ihr profundes Fachwissen stellen sie seit vielen Jahren zur Verfügung, sei es bei der Friedberger Zeit oder mit ihren zahlreichen Veröffentlichungen. Auch die Friedberger Allgemeine profitiert häufig davon und deshalb gab es für das Ehepaar die Silberdistel, eine Auszeichnung unserer Zeitung.

Das Wissen um die eigene Heimatgeschichte ist ein wesentliches Kulturgut. Viele hören oder lesen darüber noch im Heimat- und Sachkundeunterricht in der Grundschule und dann lange nicht mehr. Dabei versteht man so manchen Zusammenhang einer Kommune erst dann, wenn man auch den geschichtlichen Hintergrund weiß. Die Heimatgeschichte ist die Seele einer Gemeinde oder Stadt. Und diese zu bewahren, zu pflegen und dafür zu Sorgen, dass sie nicht in Vergessenheit gerät, das haben sich Gabriele und Hubert Raab zur Aufgabe gemacht. Das verdient ein großes Dankeschön.

