Die "Känguru-Chroniken" und ich: Ein Besuch im Kino

Eines Tages stand das Känguru an seiner Tür in Berlin-Kreuzberg und er ließ es herein: Marc-Uwe (Dimitrj Schaad) wurde sein Sparringspartner.

Warum die "Känguru-Chroniken" insbesondere Jugendliche begeistern. Ein Erfahrungsbericht von Anna Marie Mayr.

Von Anna Marie Mayr

Vor über einem Jahr trat ein wortgewandtes Känguru und der etwas verplante Kleinkünstler Marc-Uwe Kling in mein Leben. Damals jedoch in Form eines Hörbuches des deutschen Autors. (siehe auch: Da steht ein Beuteltier vor der Tür und quasselt sofort los)

Nun kamen die „Känguru-Chroniken“ ins Kino. Herbeigesehnt hat das die seit 2009 wachsende Fan-Gemeinde rund um die Textsammlung. Zu erkennen ist sie an zahlreichen Insider-Witzen. So verwenden auch meine Freunde und ich Catch-Phrases aus dem Film. Wie das lakonisch-ironische „witzig“ oder „knuffig“ für süß, niedlich. Das verbindet. Mit Spannung erwarteten wir also den Film. Auch wenn die Gefahr bestand, dass er den Büchern nicht gerecht würde.

Doch wir wurden nicht enttäuscht. Und, so der Tenor, auch die anderen Zuschauer nicht. Altbekannte Dialoge, die ich im Schlaf hätte mitsprechen können. Eine super Inszenierung des verstrahlten, von Migräne geplagten Marc-Uwe. Und eine ausgezeichnete Animation des menschen großen Beuteltiers und der grandios überzeichnete Bösewicht Jörg Dwigs überzeugen.

Känguru-Chroniken: Ein Film mit vielen Klischees

Zugegeben, die Porschekarossen des Immobilienmoguls müssen einmal zu oft als Sinnbilder des bösen Kapitalismus herhalten. Und die türkischstämmigen Nachbarn in der Kreuzberger Kiezidylle werden etwas unvorteilhaft porträtiert. Der Film mag vorhersehbar sein. Er bedient sich auch einiger Klischees.

Doch ist das entscheidend? Die Känguru-Chroniken stehen für Satire vom Feinsten. Und was ist satirischer als ein kommunistisches Känguru, das mit einem gemäßigten Anarchisten in einer Berliner Altbauwohnung lebt?

Denn das macht den Charme des Films aus. Das ist auch der Grund, warum der Streifen nicht nur junge Anhänger in die Kinos lockt. Zwar waren in unserem Saal quasi nur 15- bis 25-Jährige zugegen, dennoch funktioniert das Konzept des Films generationsübergreifend.

Aichach-Friedberg: Marc-Uwe Kling schafft es, heikle Themen lustig zu verpacken

Marc-Uwe Kling schafft es, heikle Themen lustig zu verpacken und so mit jugendlichem Charme zum Nachdenken anzuregen. Gleichzeitig verwendet er grandiosen Humor. So blieb mir besonders eine Szene in Erinnerung, als das Känguru einen kleinen, nervtötenden Hund in den Hintern tritt und ihn so loswird.

Anschließend erklärt es lakonisch, dass Chihuahuas, die geschoren seien, auch besser flögen. Eine Aktion, die sich im richtigen Leben niemand trauen würde. Die Rebellion besteht aber auch nicht darin, Aktionen wie diese nachzuahmen. Es geht darum, dass der reine Gedanke bereits eine Rebellion darstellt.

"Känguru-Chroniken": Ironisch und überzogen

Es geht um das Gefühl, Themen ansprechen zu können, die einen selbst beschäftigen. Aber eben in überzogener, ironischer Art. So auch die Beschäftigung mit „asozialen Netzwerken“.

Dieser Aspekt begeistert mich insbesondere. Und wenn man dann auch noch in einem Klassenzimmer einen Insider des Films in den Raum wirft und die Gesichter jener beobachten kann, die ihn verstehen können, bereitet das eine zusätzliche Freude.

