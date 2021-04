Die Karl-May-Festspiele in der Western-City Dasing werden verschoben

Plus Corona macht den Karl-May-Festspielen in Dasing Probleme. Ein Stück startet später, das andere wird 2021 gar nicht gezeigt. Was mit gekauften Tickets passiert.

In der Dasinger Western-City werden trotz Corona in diesem Jahr die Süddeutschen Karl-May-Festspiele stattfinden, allerdings in abgespeckter Form. Außerdem muss der Start verschoben werden. Das Stück "Winnetou und Kapitän Kaiman" wird dieses Jahr gar nicht über die Bühne gehen können. Nach langem Hoffen und viel Optimismus hat sich das Team schweren Herzens zu dieser Entscheidung durchgerungen. Was müssen Western-Fans jetzt wissen?

Statt zwei Stücken wird dieses Jahr nur eines gezeigt, nämlich "Die Rückkehr zum Silbersee". Premiere sollte eigentlich schon zu Pfingsten sein, aber weil es derzeit nicht möglich ist, zu proben, muss der Start verschoben werden. Das Team hofft auf einen Termin Ende Juli 2021, um dann mit eingeschränkter Besucherzahl und kleinerem Ensemble eine Aufführung über die Bühne bringen zu können. Geplante Termine der "Kleinen Karl-May-Festspiele" sind jetzt vom 24. Juli bis 29. August immer samstags und sonntags um 14.30 Uhr.

Das Besondere an "Die Rückkehr zu Silbersee" ist, dass darin unterschiedliche Mundarten gesprochen werden - schließlich sei der Wilde Westen ein Ort gewesen, an dem Menschen unterschiedlicher Herkunft aufeinander trafen, so Geschäftsleiter Volker Waschk. So war bereits das Stück "Winnetou auf Bayerisch" entstanden, das beim Publikum gut ankam.

Western City Dasing: "Winnetou und Kapitän Kaiman" auf 2022 verschoben

"Winnetou und Kapitän Kaiman", das eigentlich schon 2020 starten sollte, wird nochmals auf 2022 verschoben. Laut den Veranstaltern ist das Projekt zu aufwendig, zu teuer und zu groß, um es vorzubereiten, ohne sicher sein zu können, ob und wie es aufgeführt werden kann. In dem Stück geht es, wie immer bei Karl May, um den Kampf von Gut gegen Böse. Der Böse ist in dieser Geschichte der Kapitän, der mit seiner Crew gekommen ist, um einen Schatz aus dem Wilden Westen zu stehlen. Wie aber letztendlich Aufführungen aussehen sollen, wenn es sie denn einmal gibt, weiß Waschk noch nicht: Das hänge von der Corona-Situation und den gesetzlichen Vorgaben ab.

95 Bilder Winnetou reitet wieder in Dasing Foto: Elisa-Madeleine Glöckner

"Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich immer zuletzt", sagt Volker Waschk zu der Situation. Man sei nach der Spielzeit 2020 gleich in die Planung für 2021 eingestiegen. Hoffnung des Teams war, dass es bis zum Saisonstart eine Strategie für Kultur und Gastronomie geben würde. Danach sieht es momentan nicht aus. Allein schon das Proben ist derzeit schwierig: Für "Die Rückkehr zum Silbersee" behalf das Ensemble sich anfangs mit Einzelproben, bei denen nur ein Schauspieler und der Regisseur vor Ort sind. Da war laut Waschk aber nur zu Beginn möglich. Deshalb finden derzeit quasi keine Proben statt.

Karl-May-Festspiele 2021: Wer ein Ticket hatte, bekommt einen Gutschein

Wer schon sein Ticket hat, bekommt nach Angaben der Karl-May-Festspiele einen Gutschein zugesandt. Diesen kann man dann bei einer anderen Buchung einlösen. Die Gutscheine gelten drei Jahre. Wer schon 2020 ein Ticket gekauft und es nicht eingelöst oder auf 2021 umgebucht hat, wird gebeten, sich bei den Süddeutschen Karl-May-Festspielen zu melden (info@karlmay-festspiele.de).

Umbau in der Western-City Dasing geplant

Unabhängig von der aktuellen Situation verfolgt die Western-City Pläne über Wiederaufbau und Neuausrichtung nach dem verheerenden Brand. Das Konzept dafür stellte Waschk in einer Sitzung des Dasinger Gemeinderates vor.

In der City mit beispielsweise den Saloons wird weiterhin der Freizeitbereich bleiben. Man wolle sie aber in ein "modernes, zeitgemäßes Konzept kleiden", das sich an den Bedürfnissen der Festspiele ausrichtet.

Der andere Bereich besteht aus Stall und Reitbetrieb. Hier soll ein Offenstall-Konzept umgesetzt werden, bei dem die Pferde selbst entscheiden, wo sie hingehen. "Das entspricht einer natürlichen, modernen Pferdehaltung noch ein bisschen mehr", so Waschk. Der Stall ist in drei Bereiche eingeteilt und die Pferde haben hier viele Ruhe-, Schlaf- und Fressmöglichkeiten. Außerdem soll unter anderem ein Hügel als Aussichtsplattform aufgeschüttet werden. Bestehendes, wie Reithalle und Boxen, soll bleiben. Die Parkplätze werden weiter nach innen verlegt.

Die Western City in Dasing brannte am Sonntag, 31. Juli 2017, völlig aus. Foto: Maximilian Hölzl

Markus Waschka (CSU), der sich an die Brände auf dem Gelände erinnerte, erkundigte sich in der Sitzung, ob jetzt mehr Löschwasser vorhanden sei. Das bejahten die Verantwortlichen. In die Planungen dafür sei die Feuerwehr eingebunden. (mit hch)

Lesen Sie dazu auch: