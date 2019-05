Die Kissinger Jugendfeuerwehr wird unterstützt

Nach extrem starken Regenfällen standen Hunderte Häuser unter Wasser. Hunderte Rettungskräfte waren im Einsatz. Menschenleben waren in Gefahr

Plus Vor 20 Jahren flutete das Pfingsthochwasser Mering, Kissing und Friedberg. Seitdem wurden viele Schutzprojekte umgesetzt – doch längst nicht alle.

Mering

Neues Pfarrzentrum für Mering geplant

Plus Pfarrer Thomas Schwartz setzt sich für einen Neubau in Mering ein. Dabei will er die Kommune mit ins Boot holen. Nach dem Abriss der Gebäude kommt auf die katholische Pfarrgemeinde eine schwierige Zeit zu.