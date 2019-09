08:00 Uhr

Die Kissinger SPD ist bereit für die Kommunalwahlen

24 Kandidaten der SPD stellen sich bei der Wahl im März dem Votum der Kissinger Bürger.

Von Brigitte Glas

Mit 24 Kandidaten geht die Kissinger SPD in die Gemeinderatswahl im kommenden Frühjahr. Bei der Nominierungsversammlung wählten die Mitglieder die vom Vorstand erarbeitete Liste in einem Block. In drei Monaten Arbeit sei die Liste fertig gewesen, sagte der Ortsvorsitzende Alexander Dollinger, man habe etablierte Kommunalpolitiker aber auch Neulinge gewinnen können.

Von den amtierenden Gemeinderäten stehen Silvia Rinderhagen, Petra Pfeiffer, Ronald Kraus, Marion Lang, Roland Nemetz und Johann Oberhuber wieder auf der Liste. Es sind auch wieder parteifreie Kandidaten zugelassen. Manuel Kurz, Stefanie Heim, Roland Nemetz und Johann Oberhuber machen von dieser Möglichkeit Gebrauch. Im Namen der Gruppierung soll das Wort „parteifrei“ nicht erscheinen.

Die SPD Kissing nominiert zehn Frauen und 14 Männer

„Wer bei der SPD kandidiert, muss sich auch dazu bekennen“, so Dollinger. Auf der Liste stehen nun zehn Frauen und 14 Männer. 26 Stimmberechtigte sprachen sich in geheimer Wahl bei einer Enthaltung einstimmig für diese Liste aus. Ein Bürgermeisterkandidat musste nicht nominiert werden, da im vergangenen Jahr nach dem Rücktritt von Manfred Wolf bereits gewählt wurde und Reinhard Gürtner (CSU) bis zur übernächsten Kommunalwahl 2026 im Amt ist.

Die Liste der Kissinger SPD für den Gemeinderat