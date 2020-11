vor 33 Min.

Die Konzerte im Friedberger Advent fallen wegen Corona aus

Harmonic Brass gestalten eine musikalische Andacht in der Stadtpfarrkirche St. Jakob.

Für die Organisatoren des Friedberger Advents hat die Gesundheit Vorrang - sie sagen daher die Konzerte ab. Ein bisschen Musik gibt es aber doch.

Dieses Jahr wird es keines der traditionellen Konzerte im Friedberger Advent geben. Nach den neuen Corona-Beschlüssen blieb den organisierenden Bürgern für Friedberg jetzt keine andere Wahl als abzusagen.

Betroffen sind das Quintett mit Karl-Heinz Steffens & friends am Sonntag, 13. Dezember, sowie das Gastspiel von Harmonic Brass am Donnerstag, 17. Dezember. Das Kammerkonzert mit der Violinistin Sophie Heinrich am Sonntag, 6. Dezember, war bereits vor zwei Wochen wegen des österreichischen Lockdowns abgesagt worden, da die Geigerin aus Wien nicht hätte ausreisen können.

Die Geigerin Sophie Heinrich durfte wegen des Lockdowns in Österreich nicht ausreisen. Bild: Ulrich Wagner

„Wir bedauern sehr, dass nun gar keine Konzerte stattfinden, weil wir in dieser schwierigen Zeit für die Kultur auch die Künstler unterstützen wollten“, sagen Gerd Horseling und Franz Reißner von den Organisatoren. Zudem habe sich am Publikumszuspruch und den Reservierungen gezeigt, „wie sehr sich die Menschen nach Kultur sehnen“. In der aktuellen Corona-Situation habe jedoch die Gesundheit absoluten Vorrang.

Ein bisschen Musik wird es dennoch geben im Advent, denn Stadtpfarrer Steffen Brühl lädt zur musikalischen Andacht am Sonntag, 13. Dezember, nach St. Jakob ein. Die musikalische Umrahmung werden die Blechbläser von Harmonic Brass übernehmen, die aufgrund der langjährigen Verbundenheit spontan zugesagt haben, aus diesem Anlass nach Friedberg zu kommen. Steffen Brühl zu seiner Initiative: „Wir möchten mit dieser musikalischen Andacht im Advent der Seele etwas Nahrung geben. Es freut mich sehr, dass Harmonic Brass sofort bereit war mitzumachen.“

Corona: Kein Zutritt in St. Jakob ohne Anmeldung

Da in der Kirche strenge Hygienevorschriften gelten und nur eine begrenzte Platzzahl wie bei den Gottesdiensten zur Verfügung steht, wird die Andacht zweimal stattfinden, um 17 und um 19 Uhr. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich per E-Mail mit Namen und Telefonnummer an horseling@gmx.de. Die Bürger für Friedberg unterstützen die Pfarrgemeinde organisatorisch. (AZ)

Lesen Sie dazu auch

Themen folgen