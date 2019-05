14:30 Uhr

Die Krönung des Friedberger Musiksommers

Der Auftritt des weltberühmten Bassisten René Pape gehört zu den Höhepunkten des Friedberger Musiksommers 2019. Auch das Orchester der Staatsoper Prag spielt.

Herr Steffens, ab August sind Sie neuer Musikdirektor der Staatsoper in Prag. Was gab den Ausschlag für dieses Engagement?

Karl-Heinz Steffens: Prag ist eine der europäischen Hauptstädte für die klassische Musik. Seit Mozarts Zeiten war Prag zusammen mit Wien, Berlin und Paris ein Zentrum für alle großen Komponisten und Musiker. Dort zu arbeiten, war immer schon ein Traum. Prag, die goldene Stadt der Musik. Da konnte ich nicht widerstehen.

Einer Ihrer ersten öffentlichen Auftritte - oder sogar der erste - mit Ihrem neuen Orchester wird beim Friedberger Musiksommer sein. Was erwartet die Besucher beim Festival mit diesem neuen Klangkörper?

Steffens: In der Tat werden wir in Friedberg zum ersten Mal zusammen auftreten. Das wird schon spannend sein. Allein die Sprache – mein Tschechisch existiert ja nicht. Wir werden in der Stadtpfarrkirche Sankt Jakob die Friedberger Bruckner-Tradition mit der 4. Sinfonie weiterführen. Anschließend hören wir das 1. Hornkonzert von Richard Strauß mit Radek Baborak, langjähriger Solist der Berliner Philharmoniker.

Was gibt es im zweiten Orchesterkonzert zu hören?

Steffens: In diesem Jahr gliedern wir unseren Musiksommer etwas anders. Durch die Gelegenheit, mit einem Künstlern wie dem weltberühmten Bassisten René Pape hier in Friedberg zusammen arbeiten zu können, gibt es als Höhepunkt des Festivals das große Galakonzert als Matinee am Sonntagvormittag. Zu hören ist zum einen Musik von Bedrich Smetana, wir spielen drei Tondichtungen aus „Mein Vaterland“, unter anderem die „Moldau“. Im zweiten Teil begrüßen wir eben René Pape, der uns einige Songs aus großen Broadway-Musicals singen wird. Das ist schon außergewöhnlich, dass wir solch einen Star in Friedberg hören dürfen.

Friedberger Musiksommer 2019 1 / 6 Zurück Vorwärts Mittwoch, 4. September 20.30 Uhr, Rothenberghalle: Jazzkonzert

„Bigband goes Broadway und Hollywood“ – bekannte Film- und Musicalmelodien aus der großen Zeit des Swing.

Mit der Friedberger All-Star-Bigband; Leitung: Thomas Zoller.

Donnerstag, 5. September

19.30 Uhr Rothenberghalle Kammermusik mit Werken von Johannes Brahms, Antonín Dvorák, Maurice Ravel, Claude Debussy sowie Liedern von Antonín Dvorák und Leos Janacek.

Mitwirkende: Karl-Heinz Steffens, Alexander Hülshoff, Florian Barak, Nikolaus Boewer, Anne Steffens, Burak Cebi und Michal Friedländer.

Freitag, 6. September

19.30 Uhr, Stadtpfarrkirche St. Jakob



Werke von Anton Bruckner und Richard Strauß.

Mit dem Orchester der Staatsoper Prag; Solist: Radek Baborak (Horn).

Samstag, 7. September

17 Uhr, Rothenberghalle Soiree - musikalische Plaudereien mit Karl-Heinz Steffens. Die Solisten des Festivals spielen Werke von Brahms, Weill, Gershwin, Dvorák.

Mitwirkende: Kolja Blacher, Nikolaus Boewer, Florian Barak, Radek Baborak, Burak Cebi und Michal Friedländer.

Sonntag, 8. September

11 Uhr, Rothenberghalle Gala-Konzert zur Matineezeit mit dem Orchester der Staatsoper Prag mit Werken von Friedrich Smetana und Felix Mendelssohn- Bartholdy.

Solisten: René Pape (Bass), Kolja Blacher (Violine).

Karten-Vorverkauf unter Telefon 0821/60 92 99 oder E-Mail: info@friedberger-musiksommer.de. Website www.friedberger-musiksommer.de

Und das weitere Programm für Friedberg?

Steffens: Zum Auftakt natürlich Jazz: heuer wieder in Big-Band-Besetzung. Mit bekannten Film- und Musicalmelodien aus der großen Zeit des Swing vom Broadway und aus Hollywood. Durch die Änderung der Konzertreihenfolge ergeben sich wunderbare Gelegenheiten für zwei Abende, die ich moderieren werde. So ersetzt eine Soirée am Samstag die bisherige Matinée.

Die Prager Staatsoper hat eine große Tradition. Welche Akzente werden Sie dort setzen?

Steffens: Ich bin engagiert worden, um dem Haus wieder zu großem europäischem Glanz zu verhelfen, das heißt, ich werde den musikalischen Part übernehmen. Große Namen wie Zemlinsky, Mahler, Szell waren dort meine Vorgänger im 20. Jahrhundert. Daran qualitativ anzuknüpfen, wird meine Hauptaufgabe sein.

Die Tournee des Prager Orchesters beginnt in Friedberg

Sind Sie mit dem Orchester auch auf Tournee?

Steffens: Wir beginnen in Friedberg, gehen dann nach Barcelona und Madrid.

Die historische Oper in Prag wird ja gerade noch renoviert, wann können Sie denn im neuen Gewand musizieren?

Steffens: Am 5. Januar 2020 werden wir das sanierte Haus der Staatsoper mit einer großen Gala wieder in Betrieb nehmen. (FA)

Zur Person: Der Leiter des Friedberger Musiksommers

Karl-Heinz Steffens ist musikalischer Leiter des Friedberger Musiksommers.



Er übernimmt ab August das Amt des Musikdirektors an der Staatsoper Prag.



Neun Jahre lang leitete er als Chefdirigent die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz.



Vor seiner Karriere als Dirigent war Steffens Solo-Klarinettist der Berliner Philharmoniker.



