Die Lichterkette am Friedberger See muss wieder weg

Die ungenehmigte Lichterkette vor dem Kiosk am Friedberger See beschäftigt die Stadtpolitik.

Plus Der Kioskpächter sorgt auf eigene Kosten für eine Beleuchtung am Seeufer. Warum die Stadt Friedberg trotzdem verlangt, dass er sie sofort wieder entfernt.

Von Thomas Goßner

Jakob Eichele platzte der Kragen. "Der führt uns wieder mal am Nasenring vor", ärgerte sich der Freie-Wähler-Stadtrat: "Das können wir uns nicht gefallen lassen." Und Eichele stand damit nicht allein in der jüngsten Sitzung des Finanz-, Personal- und Organisationsausschusses. Der Grund für den allgemeinen Grant: 20 Lichterketten beim Kiosk am Friedberger See.

Nicht zum ersten Mal in den vergangenen Wochen beschäftigt der Kioskpächter die Stadtpolitik. Im Herbst hatte er den Antrag gestellt, auf der nördlichen Wiese am Friedberger See einen Wintermarkt nach dem Muster des Tollwood-Festivals in München abzuhalten. Obwohl die damaligen Pandemieauflagen eingehalten werden sollten, lehnte der Stadtrat dies jedoch mit denkbar knapper Mehrheit ab.

Normalerweise steht die Verkaufshütte am Friedberger Advent - Ende 2020 sollte sie am Seeufer zum Einsatz kommen. Bild: Vanessa Polednia (Archivfoto)

Keine Handhabe hatte die Stadt jedoch gegen den Verkauf von Speisen und Getränken aus dem Kiosk heraus Erst als der Pächter eine zusätzliche Verkaufsbude aufstellte, die er ansonsten für den Friedberger Adventsmarkt nutzt, wurde ihm der Verkauf von Waren aus dieser Holzhütte heraus untersagt.

Beleuchtung am Friedberger See ohne Abstimmung mit der Stadt

Und nun geht die Stadt auch noch gegen die Beleuchtung vor, die der Pächter der Zufahrt zum Kiosk auf der nördlichen Liegewiese angebracht hat. Eine Fachfirma installierte 20 Lichterketten mit je 40 LED-Birnen, die auf einer Länge von 40 Metern zwischen den Bäumen hängen. Dies geschah laut Finanzreferent Wolfgang Schuß auf Kosten des Pächters und unter Berücksichtigung des Bauschutzes - jedoch ohne Genehmigung oder Absprache mit der Stadt. Die Beleuchtung sei durch den laufenden Pachtvertrag grundstücksrechtlich nicht abgedeckt.

Was also tun? Einerseits sei der Pächter für die Stadt ein verlässlicher Partner, so der Finanzreferent. Andererseits sei diese Situation aber etwas ärgerlich. Denn nicht nur, dass die Beleuchtung nicht abgestimmt sei, sie behindere durch ihre Durchfahrtshöhe auch den Einsatz des Bauhofs bei der Pflege der Grünanlage. Ein weiteres Argument ist nach seiner Ansicht die Lichtverschmutzung, die Insekten und Vögeln schadet. In diesem Dilemma bat Schuß den Ausschuss um eine Entscheidung.

Friedberger See: Der Stadtrat fühlt sich nicht respektiert

Und die fiel deutlich aus. Einstimmig forderte der Ausschuss den Abbau der Beleuchtung und setzte dafür eine Frist von 14 Tagen, die Mitte der kommenden Woche beginnt. "Es steht außer Frage, dass der Pächter eine Menge tut, um die Liegewiese in Ordnung zu halten", sagte Ulrike Sasse-Feile ( SPD). Andererseits lasse die Stadt ihm aber auch viel Spielraum und könne erwarten, dass er sich darum an Regeln halte. "Es geht nicht um eine Lichterkette, es geht um eine Haltung", begründete sie das Nein ihrer Fraktion.

Auch Claudia Eser-Schuberth (Grüne) kritisierte den respektlosen Umgang des Pächters mit der Stadt. Ähnlich kritisch sah es Hubert Nießner (ÖDP). Es gebe am See unterschiedliche Interessen, aber dieses Beleuchtungskonzept könne er sich dort nicht vorstellen. Aus Sicht von Simone Losinger (CSU) macht der Pächter einen guten Job, und die Stadt könne froh sein, dass sie ihn habe. Dies sei aber kein Freifahrtschein, betonte sie.

An einer neuen Hausordnung für den Friedberger See arbeitet derzeit die Stadtverwaltung. Bild: Mareike König (Archivfoto)

Bürgermeister Roland Eichmann (SPD) berichtete, dass die Stadt derzeit ein Sicherheitskonzept für den See erarbeite, da die bestehende Grünanlagenordnung für das Freizeitgelände nicht ausreiche. Damit könne man auch solche Fragen grundsätzlich regeln, sagte er und warf die Frage auf, ob man dieses Konzept noch abwarten solle. Die übereinstimmende Meinung war ein klares Nein. "Wir dürfen das nicht auf die lange Bank schieben. Er muss das jetzt abbauen", forderte Siegbert Mersdorf (Parteifreie Bürger).

