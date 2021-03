Die Macher der Western-City Dasing zeigen Mut

Plus Fred Rais Nachfolger in Dasing starten in der zweiten Corona-Saison durch. Es ist ihnen zu wünschen, dass die Pläne aufgehen.

Die Dasinger Western-City ist eines der Aushängeschilder des Wittelsbacher Landes. Oder wie Geschäftsführer Volker Waschk es humorvoll ausdrückt: "Winnetou gehört zu Dasing wie der Topf zum Deckel." Da ist es ein Glück, dass die Verantwortlichen nicht aufgegeben haben - trotz aller Turbulenzen, die die Freizeitanlage nach dem Tod ihres Gründers Fred Rai einstecken musste. In der zweiten Corona-Saison stehen für den kommenden Sommer sogar zwei Stücke auf dem Spielplan. Und das ohne die Gewähr, dass die Pläne angesichts der steigenden Infektionszahlen auch wirklich umgesetzt werden können.

Den Machern der Western-City geht es dabei wie allen anderen Akteuren aus dem Kultur- und Veranstaltungsbereich. Die ungewissen Zukunftsaussichten haben manchen bereits zur Absage bewogen. Verständlich, wenn die ganze Last und das finanzielle Risiko auf den Schultern eines Einzelnen oder einigen wenigen ruhen.

Corona: Veranstalter gehen ein großes Risiko ein

Zumal bereits jetzt eines sicher ist: Selbst wenn Konzerte, Theater und Feste stattfinden können, dann mit deutlich weniger Zuschauern und Teilnehmern, als es in früheren Jahren üblich war. Hoffen wir, dass die Vorarbeiten nicht vergebens waren - und tun wir selbst durch umsichtiges Verhalten in der Pandemie das Unsere dazu.

