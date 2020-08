vor 33 Min.

Die Marktgemeinde Mering will mehr Blühflächen schaffen

Plus Auch in Mering sollen die Bienen und Hummeln summen. Dafür hat sich der Bauhof nun Anregungen von Experte Marcus Haseitl geholt.

Von Edigna Menhard

In Mering ist eine Trendwende eingeleitet: Auch hier sollen nun mehr Blühflächen entstehen. Bislang sah es mit den ökologischen Grünstreifen in der Gemeinde eher mau aus. Der neue Bürgermeister Florian Mayer hatte sich noch kürzlich gegenüber unserer Zeitung verhalten geäußert: „Es wurden hier vor einigen Jahren auf Initiative eines Marktgemeinderates einige Blühflächen angelegt. Viel mehr ist allerdings danach nicht mehr geschehen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Thema aber nochmals angestoßen.“

Nun geht der Rathauschef das Vorhaben an. Als leidenschaftlicher Bergsteiger sei ihm die Natur sehr wichtig, erklärt er: „Mering ist ein lebens- und liebenswerter Ort zum Wohnen und Wohlfühlen und soll es nicht nur bleiben, sondern Mering soll noch schöner werden“, sagt er. Der Bauhof habe hier in der Vergangenheit schon viel geleistet, zumal bei den Grünflächen auch ein hoher Arbeitsaufwand für die Pflege bestehe. „Das ist entsprechende Anerkennung wert. Wir können aber noch mehr tun“, meint Mayer.

Experte berät Marktgemeinde Mering beim Thema Blühstreifen

Um sich Anregungen zu holen, besuchte der Bürgermeister den Biodiversitätstag auf Schloss Blumenthal und verschiedene Vorträge, unter anderem des Biologen und Umweltschützers Wolfhard von Thienen. Diesen lud er nun gemeinsam mit Ehefrau Petra zu einem Gespräch ein, die sich als Sprecherin der Grünen-Fraktion ebenfalls für Blühflächen starkmacht, an dem auch der Leiter des Meringer Bauhofs teilnahm, Claudius Hirner.

Dabei wurden viele Themen rund um den kommunalen Naturschutz diskutiert. Der Bauhofleiter nahm abschließend gerne den Vorschlag an, Marcus Haseitl vom „Netzwerk blühende Landschaften“ zu einem Beratungstermin einzuladen. Haseitl ist Experte und Pionier für kommunale Grünflächen.

Wie sich das Volksbegehren Artenvielfalt in Mering auswirkt

Jetzt, gut eineinhalb Jahr nach dem Volksbegehren Artenvielfalt, gelang das Treffen: Haseitl und Hirner konnten kürzlich gemeinsam die öffentlichen Grünflächen besichtigen, für deren Pflege der Bauhof verantwortlich ist. Dabei wurde deutlich, dass bereits einige Schritte in die Wege geleitet wurden. So werden jetzt schon viele Flächen nur noch zweimal im Jahr gemäht und regionale Saatmischungen zur Ansaat von Blühflächen verwendet.

Seit Anfang Mai ist Florian Mayer neuer Bürgermeister in Mering. Bild: Martin Maus

Dabei müsse man, so der Bauhofleiter, die verschiedenen Interessen der Bevölkerung im Auge behalten: Die einen wollen einen sauber gepflegten Rasen, die anderen eine möglichst bunte Wiese für Biene und Hummel. Haseitl brachte aus seiner Praxis viele Tipps mit zum Umgang mit den Flächen und zur Öffentlichkeitsarbeit. Besonders wichtig sei es, in kleinen Schritten vorzugehen, viel Geduld und Überzeugungskraft aufzubringen und die Bevölkerung mitzunehmen. Insgesamt sehe er Mering auf einem guten Weg. Claudius Hirner zeigte sich offen gegenüber den Vorschlägen und sagte eine weitere Zusammenarbeit zu. Darüber freute sich Petra von Thienen: „Unser ,Mering blüht und summt‘ kommt in Bewegung, und ich freue mich sehr, dass Bürgermeister und Bauhof das unterstützen.“

Merings Bürgermeister hat noch weitere Umweltziele

Und Bürgermeister Mayer hat noch weitere Umweltziele: „Die Flächenversiegelung ist in Zuzugsregionen wie Mering sehr hoch. Daher müssen wir dem etwas entgegensetzen.“ Er sieht vor allem bei den Bebauungsplänen Gestaltungsspielräume. „Ich will aber keinem Eigentümer über die Maßen Vorschriften machen. Daher halte ich es für sinnvoll, langsam für Veränderungen zu sorgen.“ Das solle mit Gründächern, Photovoltaik-Anlagen oder Festsetzungen von Bäumen in Bebauungsplanen punktuell, langsam und stetig erfolgen, um niemanden zu überlasten. „In einem neuen Bebauungsplan in St. Afra haben wir genau das ein erstes Mal in Angriff genommen“, fügt Mayer hinzu.

Wie wichtig vielen Meringern der kommunale Naturschutz ist, zeigten sie beim Volksbegehren „Rettet die Bienen – für mehr Artenvielfalt“: Nahezu 20 Prozent der Einwohner gingen 2019 ins Rathaus, um sich so für mehr Naturschutz und Artenvielfalt starkzumachen.

