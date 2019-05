vor 24 Min.

Die Meringer Andechspilger gehen zum 888. Mal auf ihren Heiligen Berg

Sie sind sicher wieder zurück in Mering - die Andechspilger.

Am Mittwoch starteten 240 Pilger von der Marktgemeinde aus ihren Weg nach Andechs. Und viele Wallfahrer liefen heuer zum ersten Mal mit einem ganz besonderen „Pilger T-Shirt“. Eine erste Zwischenstation gab es in Moorenweis, wo sie von Cilly Karl und ihrer Familie mit einer Brotzeit begrüßt wurden. Unterstützt wurden sie vom Team um Martina Wiesmann von der Pfarrei St. Michael.

Herzlicher Empfang an Christi Himmelfahrt in Mering

Auch an Christi Himmelfahrt warteten auf die nun 200 Pilger wieder in Moorenweis die Helfer mit einem Mittagessen. Zurück in Mering wurden sie von Pfarrer Thomas Schwartz und den Erstkommunionkindern empfangen. Das Pilgerkreuz trugen Mitglieder der Feuerwehr Mering, die heuer ihr 150-jähriges Bestehen feiert. Pfarrer Schwartz dankte in der abschließenden Andacht in Mering allen Helfern, die für einen reibungslosen Ablauf der 888. Andechswallfahrt gesorgt hatten.

