vor 32 Min.

Die Meringer Metzgerei Reich hat umgebaut

Plus Die Metzgerei Reich ist in Mering eine Institution. Nun gibt es Neuigkeiten.

Von Eva Weizenegger

Bürgermeister Florian Mayer und Pfarrer Thomas Schwartz staunten nicht schlecht, als sie zur Eröffnung der neu gestalteten Hauptfiliale am Marktplatz in Mering kamen. „Leider können wir kein großes Fest mit unseren Mitarbeitern und Handwerkern feiern“, bedauern Hans Reich und sein Sohn Alexander. Auch die Ehefrauen der beiden Metzgermeister Katharina und Sabrina Reich waren am Vorabend der Eröffnung gekommen, um mit einem Glas Sekt auf den Abschluss der Renovierungsarbeiten in der Metzgerei anzustoßen.

Bei der Metzgerei Reich gibt es künftig einen Imbissbereich

Die beiden jüngsten Reich-Nachkommen Noah und Henry schauten sich neugierig in der vollkommen umgestalteten Filiale um.

Derzeit noch nicht für die Kunden der Metzgerei Reich zur Verfügung steht der Imbissbereich, da aufgrund der Corona-Pandemie die Bewirtung von Personen nicht gestattet ist.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen