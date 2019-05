Die Meringer Räte machen Weg frei für Schlossmühle

Plus Der Bauherr Christian Gumpp kann mit dem Umbau zur Wohnanlage beginnen. Räte fordern ein Gesamtkonzept. Georg Resch ist mit Plänen für den „Gumpp-Tower“, das ehemalige Getreidesilo, zufrieden.

Jetzt ist die Zeit für das Bürgerzentrum Schlossmühle endgültig abgelaufen. Bauherr Christian Gumpp plant dort elf Wohnungen im Erdgeschoss sowie im ersten und zweiten Obergeschoss. Doch die Räte hatten im März Bedenken angemeldet, weil nach ihrer Ansicht acht Stellplätze zu wenig ausgewiesen sind. Nun hat es weitere Gespräche zwischen den Marktgemeinderäten und Christian Gumpp gegeben, die einige Unklarheiten aus den Weg räumen konnten.

„Wir sind ja keine Verhinderer, sondern Gestalter“, begann CSU-Marktgemeinderatsvorsitzender Georg Resch. Er habe sich in einem Telefonat mit Christian Gumpp informiert über dessen weiteres Vorgehen. „Der Gumpp-Tower wird so schnell nicht kommen“, zeigte sich Resch zufrieden über die Pläne des neuen Eigentürmers mit dem bisher als Getreidesilo genutzten Gebäude.

Götz E. Brinkmann (SPD/parteifrei) war weniger erfreut über diese Absprachen im Vorfeld der Sitzung: „Der Bauherr hat uns doch allen einen Termin angeboten, da waren Vertreter der SPD und der Grünen anwesend. Von Ihrer Fraktion habe ich da aber niemanden gesehen.“ Bei diesem Termin hätte man genügend Möglichkeiten gehabt, sich über de Pläne von Christian Gumpp gemeinsam zu informieren. Sein Fraktionskollege Wolfgang Bachmeier blies ins gleiche Horn: „Uns hat Herr Gumpp an diesem Tag sehr wohl weitreichende Pläne für die Gebäude vorgestellt.“

Eine Tiefgarage ist dort nicht möglich

Bürgermeister Hans-Dieter Kandler mahnte, dass es doch lediglich um den Bauantrag für den Teil der Schlossmühle gehe, in dem sich auch das Heimatmuseum befinde. Das soll weiterhin im Dachgeschoss erhalten bleiben. „Nur weil der Bauherr uns jetzt noch nicht seine Pläne für die weiteren Gebäude nennt, können wir doch jetzt den Antrag nicht ablehnen.“

Für Martina Schamberger (CSU) ist das nicht so einfach: „Wir haben doch jetzt schon eine Stellplatzproblematik, wenn da weitere Wohnungen hinzukommen, wo will er dann Parkplätze ausweisen?“ Eine Tiefgarage sei aufgrund der Nähe zur Paar kaum möglich.

Noch Schonzeit fürs Meringer Jugendzentrum und das Dachtheater

Kandler betonte, dass man auch Vorteile davon habe, wenn nicht so schnell Wohnungen für den Teil geplant werden, in dem sich der Spielmannszug, das Jugendzentrum und das Dachtheater befinden. „Das verschafft uns Zeit, um für die Vereine eine Lösung zu finden“, gab er zu Bedenken. Florian Hendlmeier (Grüne) blieb weiter bei der Forderung, dass der Bauherr die acht abgelösten Stellplätze für eine Wohnnutzung doch gemäß der Stellplatzsatzung der Gemeinde nachweisen muss. „Das sieht das Landratsamt als übergeordnete Behörde so aber nicht“, verwies Kandler auf ein Schreiben des Bauamtes. Die Marktgemeinde hatte als bisheriger Pächter der Schlossmühle 1993 acht der geforderten Stellplätze abgelöst. „Das würde man heute so nicht mehr machen, aber wir können das Rad nicht zurückdrehen“, sagte Kandler.

Götz E. Brinkmann plädierte dafür, dass man dem Bauherren keine weitere Steine mehr in den Weg legen solle. Schließlich stimmten die Räte für die Genehmigung des Bauantrags.