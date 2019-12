vor 2 Min.

Die Meringer Turner zeigen eine Glanzleistung im Lichterzauber

Die TSC-Show begeistert nicht nur die Eltern der Akteure. Das Konzept der Organisatoren in Mering geht auf.

Von Heike John

Ein unterhaltsamer Showabend, der voller Kurzweil beachtliche turnerische Leistungen auf der Matte und am Gerät präsentierte, erwartete die Besucher bei der diesjährigen TSC-Turnshow. Die Zuschauerränge waren restlos gefüllt und trotz der Vielzahl an knapp hundert großer und kleiner Akteure geriet der Abend nicht zur langatmigen Turnpräsentation.

Stimmig war das Konzept von zwei stimmungsvollen Showstunden samt Pause. Eine beeindruckende Lichtshow und die ausgewählte Musik waren genau auf die Bewegungen der Turnerinnen zugeschnitten. Unter dem Motto „Von der Breite bis zur Spitze“ traten von den Kleinsten bis zu den Kunstturnerinnen alle Gruppen auf.

„Einmal ein Einhorn sein und tanzen im Mondenschein“, dieser Mädchentraum wurde, in lila Lichtschein getaucht, für die Basisgruppe der Sechs- bis 13-Jährigen unter der Leitung von Bianca Franke und Iris Rose bei ihrem Auftritt als „Unicorns“ wahr. Aus dieser Basis rekrutieren sich auch die Turnerinnen, die früher oder später vielleicht auch in eine der mittlerweile fünf Wettkampfgruppen wechseln.

Pippi Langstrumpfs und Piraten turnen in Mering

Als der Turn- und Stemmclub vor über 15 Jahren mit den Turnkindern begann, dachte noch keiner daran, dass der Verein einmal eine Ligamannschaft stellen würde. Tatsächlich sind genau diese Turnmädels der ersten Stunde aus dem damaligen Kinderturnen in die höchste Leistungsklasse aufgestiegen und in der Bayernliga dabei. Und ihre Mütter haben sich im Laufe der Jahre zu erfahrenen Übungsleitern entwickelt, die auch organisatorisch die Wettkampfvorbereitungen stemmen. „Wir sind voller Stolz auf unsere Erfolge, aber immer höher und weiter hinaus ist nicht unser Ziel“, betont Spartenleiterin Ingrid Martin. „Das könnten wir als mit nur acht Übungsleitern immer noch sehr familiärer Verein auch nicht stemmen.“ Im Vordergrund steht also der Spaß am Turnen. Und der wird schon den Kleinsten vermittelt. Ab etwa zwei Jahren können die Kinder bereits in Begleitung ihrer Eltern antreten. Auf Wunsch dieser Väter und Mütter waren sie erstmals auch in der Turnshow vertreten. Verkleidet als freche Pippi Langstrumpfs oder niedliche Piraten flogen ihnen die Herzen der Zuschauer zu. Der einjährige Ben mit Papa Norbert Lang, Jugendleiter bei den TSC-Ringern, war wohl der jüngste Akteur. Buben sind auch nur bei den Kleinsten vertreten, in den weiterführenden Gruppen sind es ausschließlich Turnerinnen.

Wieviel Können diese nach einigen Jahren im Training auf die Matte bringen, zeigten die Elf- bis 13-Jährigen bei ihrer Aufführung „Boden pur“ mit Margit Mächtle. Als langjährige Übungsleiterin konnte diese bei ihrer charmanten Moderation auch einiges aus dem Übungsalltag berichten. Denn bis aus einem „wilden Haufen“ disziplinierte Turnerinnen werden, muss viel Geduld an den Tag gelegt werden. Spaß darf dabei aber immer sein. Und so zeigten die sieben- bis neunjährigen „Lollipos“ unter der Leitung von Ingrid Marti, Sonja Wolf und Iris Rose eine farbenfrohe und fröhliche Nummer. Einen Felgaufschwung am großen selbst gebastelten Lolli war dabei ein Blickpunkt.

Wie gewinnbringend das gemeinsame Miteinander von kleinen und großen Turnern ist, zeigte sich den Zuschauern bei der „Mixty Maxty“-Aufführung von altersgemischten Turntandems unter der Leitung von Ina Tolks und Peter Mächtle. Dieser ist übrigens der einzige männliche Übungsleiter im achtköpfigen Team.

Einblick in den Wettkampfalltag zwischen Pflicht und Kür gaben die siebenjährige Marina, die 13-Jährige Paula und 20-jährige Amelie, die vor allem aufgrund ihrer schwierigen Sprünge hohe Wertungen beim Ligaturnen erzielt. Für die Turnshow konzipierte letztere ihre erste eine eigene Choreografie. Als „Beam Queens“ brillierte sie zusammen mit ihren Ligakolleginnen mit beachtlichen Leistungen am Schwebebalken.

Für das begeisterte Publikum bestand somit kein Zweifel, dass die Anschaffung eines zweiten Schwebebalkens aus Spendengeldern eine gute Investition ist. Bei der abendlichen Turnshow kam man diesem Wunsch ein Stück näher, denn bereits eine halbe Stunde vor Beginn der Vorstellung waren über hundert Verzehrkarten für das reichhaltige Buffet verkauft.

Eine der Hauptattraktionen des Abends war die noch einmal inszenierte Harry-Potter-Show. Begleitet von Blitz und Donner überzeugten die Gau- und Ligaturnerinnen auch mit Zauberhut synchron am Barren. Damals vor vier Jahren stand die Zaubererschule Hogwarts noch auf der engen Bühne in der Mehrzweckhalle, dank des guten Miteinanders des TSC mit dem Turnverein Mering können die Turnerinnen ihre Show inzwischen auch in der geräumigen Eduard-Ettensberger Halle aufführen. Im Gegenzug unterstützte TSC-Beleuchtungsprofi Udo Räßler das am Abend davor stattgefundene Winterschauturnen des TVM mit seinem Licht-Knowhow.

