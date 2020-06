vor 17 Min.

Die Meringerin Gabriele Wahl schreibt einen Krimi über Doping

Plus Sport ist eine Leidenschaft von Gabriele Wahl. Wie sie auf die Idee zum Krimi kam, was das mit Claudia Pechstein und einem Aufenthalt in einer Arrestzelle zu tun hat.

Von Heike Scherer

Vor neun Jahren war bereits das Manuskript des Krimis fertig. Durch den Tod ihres Ehemannes trat bei der Meringer Autorin aber eine kreative Schaffenspause ein. Erst nach einer Lesung ihres ersten Buches „Frieden - das Gewürz der Menschlichkeit“ in Kärnten wurde Gabriele Wahl animiert, es wieder aus der Schublade zu holen, den Krimi über das Thema Doping neu zu schreiben und einzusenden. Jetzt ist er fertig.

Die 62-Jährige lebte früher in Friedberg und war beim TSV als Übungsleiterin in der Leichtathletik tätig. Wahl kam durch ihren Ehemann zum Laufen, trainierte für einige Jahre kontinuierlich und nahm bald an Wettkämpfen teil. Im Alter von 33 Jahren gelang es ihr, den Titel der schwäbischen Seniorenmeisterin über 400 Meter zu erringen. Sie habe sogar gegen eine Marathonläuferin gewonnen, erinnert sie sich. Durch eine plötzliche Pollenallergie hätte sie ohne Medikamenteneinnahme nicht mehr für Wettkämpfe trainieren können. Deswegen beschränkte sie ihre sportlichen Aktivitäten später auf Laufen, Walken und Qi Gong.

Arrestzelle, Claudia Pechstein und die Idee zum Krimi der Meringerin

Spektakuläre Dopingfälle im internationalen Sport 1 / 12 Zurück Vorwärts 1988: Der kanadische Sprinter Ben Johnson gewinnt bei den Olympischen Spielen in Seoul zwar das 100-Meter-Finale gegen seinen großen Rivalen Carl Lewis (USA), muss seine in der Weltrekordzeit von 9,79 Sekunden gewonnene Goldmedaille später jedoch zurückgeben. Er war mit dem anabolen Steroid Stanozolol gedopt.

1992: Katrin Krabbe, Doppel-Weltmeisterin von Tokio 1991, wird das unerlaubte Doping-Mittel Clenbuterol nachgewiesen. Die einjährige Sperre durch den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) wird vom Weltverband IAAF auf zwei Jahre verlängert. Münchner Gerichte erkennen einen Schadenersatzanspruch der Sprinterin gegenüber der IAAF in Höhe von 1,2 Millionen D-Mark an.

1994: Dem argentinischen Superstar Diego Maradona wird bei der Fußball-Weltmeisterschaft die verbotene Substanz Ephedrin nachgewiesen. Er wird vom Turnier ausgeschlossen.

1998: Bis dahin größter Tour-de-France-Skandal: Bei Festina-Team- Betreuer Willy Voet werden massenhaft unerlaubte Substanzen zum Dopen gefunden. Es folgen Razzien der Polizei, ein flächendeckendes Doping- System im Radsport wird enttarnt.

2006: Nach einer Doping-Razzia im Turiner Olympia-Quartier flieht der österreichische Skitrainer Walter Mayer. Bei der Durchsuchung werden Spritzen, Medikamente und Geräte zur Bluttransfusion sichergestellt. Vier Langläufer und zwei Biathleten werden vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) auf Lebenszeit von Olympischen Spielen ausgeschlossen.

2006: Zwei Tage vor dem Start der Tour de France werden neun Fahrer, darunter Jan Ullrich und der Italiener Ivan Basso, von der Rundfahrt ausgeschlossen. Sie sollen mit dem mutmaßlichen spanischen Doping-Arzt Eufemiano Fuentes zusammengearbeitet haben. US-Profi Floyd Landis wird positiv auf Testosteron getestet. 14 Monate später wird er für zwei Jahre gesperrt. Der Tour-de-France-Sieg wird ihm aberkannt. Im Mai 2010 gibt er Doping zu.

2007: Die Radprofis Jörg Jaksche, Bert Dietz, Christian Henn, Udo Bölts, Brian Holm, Rolf Aldag, Erik Zabel und Bjarne Riis, der Tour- Sieger von 1996, gestehen Blutdoping. Die Sportärzte Lothar Heinrich, Andreas Schmid und Georg Huber werden von der Universitätsklinik Freiburg suspendiert.

2007: Im Oktober räumt die dreimalige Olympiasiegerin Marion Jones (USA) im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens ein, jahrelang gedopt zu haben. Die Olympiasiege werden der Sprinterin im Dezember 2007 vom IOC aberkannt. Die Medaillen hatte sie bereits zurückgegeben.

2009: Am 3. Juli erklärt die Internationale Eislauf-Union (ISU), dass die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein gesperrt worden ist. Einen positiven Doping-Befund gibt es nicht. Pechstein wurde aufgrund von Indizien gesperrt, ihr Blutprofil zeigte nach ISU-Angaben Auffälligkeiten.

2010: Tour-de-France-Sieger Alberto Contador wird positiv auf die verbotene Substanz Clenbuterol getestet. Im Februar 2012 wird der spanische Radprofi vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS) zu einer Zweijahressperre bis August 2012 verurteilt, zudem werden ihm seine Ergebnisse seit Juli 2010 aberkannt.

2012: Der deutsche Ex-Radprofi Jan Ullrich wird vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne wegen Dopings schuldig gesprochen und bis August 2013 gesperrt. Zudem werden ihm alle Ergebnisse seit Mai 2005 aberkannt.

2013: Nach jahrelangem Leugnen gibt der frühere US-Radprofi Lance Armstrong laut Medienberichten in einem Fernsehinterview Dopingmissbrauch zu. Zuvor war der siebenmalige Tour-de-France-Sieger von der US-Anti-Doping-Agentur USADA mittels Zeugenaussagen überführt worden. Seine Gesamterfolge bei der Frankreich-Rundfahrt wurden ihm aberkannt, Armstrong ist lebenslang gesperrt.

Die Idee, einen Krimi über das Thema Doping zu schreiben, tauchte während eines Fernstudiums in Belletristik bei der Schule des Schreibens in Hamburg auf. Wahl hatte in einem Fernsehbericht Sportler wie Dieter Baumann und Claudia Pechstein gesehen, die wegen Doping gesperrt waren. Beide behaupteten darin, von Dopingmitteln nichts gewusst zu haben. Sie recherchierte in Baumanns Buch über seine Sportlerkarriere und befasste sich mit Fachberichten zu diesem Thema.

9 Bilder Die neun bekanntesten Dopingfälle aller Zeiten Bild: Mike Nelson, dpa

Um sich in die Lage eines Verbrechers hineinzuversetzen, nahm sie die Gelegenheit zu einer Führung durch das Augsburger Polizeipräsidium wahr und ließ sich sogar in einer Arrestzelle einsperren. „Es war ein mulmiges Gefühl und als ich wieder freikam, verspürte ich gleich ein Gefühl der Erleichterung. Ich nahm mir vor, mich so gut zu verhalten, dass ich nie in eine solche Situation kommen werde“, erzählt die Autorin.

Krimi über Doping beim Sport: Darum geht es in Gabriele Wahls Buch

Im Jahr 2019 nahm sie die Arbeit am Augsburg-Krimi auf, bei dem zwei Morde zur Vertuschung von manipuliertem Doping geschehen. Die Vorzeigeathletin und Dopinggegnerin Simone Bäumler ist Hoffnungsträgerin des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. Sie bricht eines Tages beim Joggen bewusstlos zusammen und entgeht nur knapp dem Tod. Ihre Mutter wittert einen manipulierten Dopingmissbrauch und bittet ihre langjährige Jugendliebe, den Kriminalhauptkommissar Maximilian Grundler, um Hilfe. Die Personen und Handlungen sind frei erfunden. „Es ist ein Regionalkrimi, denn das Büro des Eliteinstituts Profisport und die Wohnungen der Sportler befinden sich im Augsburger Hotelturm“, verrät Wahl lächelnd.

Zum Memoiren Bauschke Verlag, in dem das Buch erschien, kam sie über den Lehrer ihres Fernstudiums. Es handelt sich um einen Familienbetrieb in Kärnten. Ein Vorteil des Verlages ist es, dass sie eine Leseprobe einsenden konnte. Das Buch wurde durchgearbeitet und sie erhielt Hinweise zu Verbesserungen. Das Cover mit einem Siegerpodest und einer Medaille mit einer blutenden eins malte die Autorin selbst.

Der Krimi „Die Jagd nach goldenem Ruhm“ umfasst 188 Seiten, ist in jeder Buchhandlung und auch bei Händlern im Internet beziehbar.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen