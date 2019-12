12:36 Uhr

Die „Nacht der Sterne“ hat ein neues Konzept

Die Kultur- und die Einkaufsnacht im Rahmen des Friedberger Advents werden zusammengelegt. Und es gibt Überraschungen.

Von Ute Krogull

Tausende Besucher werden am Freitag zur „Nacht der Sterne“ erwartet. Und der Publikumsmagnet im Rahmen des Friedberger Advents wartet dieses Jahr mit einigen Überraschungen auf.

Der wichtigste Punkt ist, dass die Kulturnacht mit der langen Einkaufsnacht zusammengelegt wird, die normalerweise eine Woche später stattfindet. Die Friedberger Geschäfte haben also am 6. Dezember bis 22 Uhr geöffnet. Am 13. Dezember findet eine Lange Marktnacht statt, an welcher nur die Stände auf dem Friedberger Advent bis 22 Uhr öffnen.

Die Häuser in Friedberg werden zur "Nacht der Sterne" illuminiert

Die „Nacht der Sterne“ wird gemeinsam von den Bürgern für Friedberg und dem Aktiv-Ring Organisiert; Renate Mayer vom Aktiv-Ring erklärt, die Neuerung sei auf den Wunsch vieler Geschäftsleute zurückgegangen. „Mitte Dezember haben viele Menschen ihre Weihnachtseinkäufe schon erledigt und bummeln dann nur durch die Straßen, ohne einzukaufen“, sei die Erfahrung. Dafür sei der Markt rund um die Stadtpfarrkirche dann überfüllt. Daraus sei die Idee entstanden, zur „Nacht der Sterne“ ein Komplettprogramm unter dem Titel „Lichterzauber“ anzubieten – nicht als Konkurrenz für die Standbetreiber, sondern als eine Art erweiterte Marktzone. Illuminationen sollen die Menschen in die Ludwigstraße ziehen.

Viele Häuser und das Rathaus werden farbig angestrahlt drei Gebäude werden von Thomas Knappich mit beweglichen Weihnachtsmotiven illuminiert. Es führen an wichtigen Zufahrtswegen – etwa am Berg und in der Bahnhofstraße – auch wieder Lichtertüten in die Stadt hinein.

Die "Nacht der Sterne" 2019 bietet ein großes Kulturprogramm

Glanz verleiht der „Nacht der Sterne“ das kostenlose Kulturprogramm ab 18 Uhr in Stadtpfarrkirche, Pfarrzentrum und Rathaus. Auch die Friedberger Galerien haben geöffnet. Um 20.30 Uhr wird das Feuerwerk entzündet. Vergangenes Jahr gab es hier Probleme wegen des Wetters. Für diesen Freitagabend sind jedoch klarer Himmel, wenig Wind und Temperaturen um die vier Grad plus angekündigt.

Mayer erhofft sich einen Gewinn für alle: Besucher, die mit der Kombination aus Markt, Gastro, Kultur, Illuminationen und Einkaufsmöglichkeiten ein Top-Erlebnis erwarte, Geschäftsleute und Standbetreiber. Auch die Geschäfte am Fachmarktzentrum unterm Berg beteiligen sich an der Aktion. Für Einkäufer in der Innenstadt wird erstmals ein Taschen-Aufbewahrungsservice angeboten. Im ehemaligen Geschäft Kleinigkeiten in der Bahnhofstraße 2 kann man schwere Tüten abstellen.

