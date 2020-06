00:31 Uhr

Die Partnerorte wählen

In der Partnergemeinde Friedberg/Steiermark wird am kommenden Sonntag der Gemeinderat neu gewählt. Es ist der zweite Anlauf, denn der ursprüngliche Wahl-Termin am 22. März wurde wegen Corona abgesetzt und zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben. Unter zahlreichen Hygiene-Auflagen („eigenen Stift mitbringen“) soll der 15-köpfige Gemeinderat nach abgelaufener fünfjähriger Amtszeit neu bestimmt werden.

Der Bürgermeister wird in Österreich nicht direkt, sondern vom neuen Gemeinderat in der konstituierenden Sitzung gewählt. Amtsinhaber ist seit 2015 Wolfgang Zingl (SPÖ), der sensationell das Rennen machte gegen den damals amtierenden Karl Mathä (ÖVP). Eine Koalition von SPD und den Freiheitlichen machte dies möglich. Die bisherige Zusammensetzung des Gemeinderates: ÖVP sieben, SPÖ fünf, FPÖ drei Sitze. Wolfgang Zingl, 46, tritt als Bürgermeister wieder an. Konkurrenz macht ihm Michael Krammer, 44, von der ÖVP, der bereits im Gemeinderat vertreten war und als Feuerwehrkommandant auch hier im bayerischen Friedberg kein Unbekannter ist.

In der weiteren Partnergemeinde Völs am Schlern waren im Frühjahr ebenfalls die Gemeindewahlen vorgesehen. Aber auch diese wurden wegen Corona verschoben, hier auf den Herbst. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. (pt; Fotos: Otmar Selder)

