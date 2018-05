22:05 Uhr

Die Schützenhilfe bleibt aus

Mering II gewinnt gegen Stadtbergen, aber Ottmaring patzt gegen Öz Akdeniz. Merching gewinnt auswärts, Kissing II verliert zu Hause.

Von Matthias Biallowons

Die Ergebnisse dürften den Meringer Reservisten nicht geschmeckt haben: Sie selber lösten ihre Pflichtaufgabe gegen Stadtbergen mit 2:1, doch dann kam die Kunde, dass Ottmaring gegen Öz Akdeniz mit 2:3 verloren und Gold-Blau bei Trebnk gewonnen hatte. Mering rutschte auf den letzten Platz ab. Der TSV Merching hat nach dem 3:1 gegen den Türk JKV die letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigt, während Kissing II zu Hause gegen Türkspor Augsburg II unterlag.

SVMering II – TSG Stadtbergen 2:1 Einen Schritt in Richtung Klassenerhalt machte die zweite Mannschaft des SV Mering bei ihrem Heimspiel gegen Stadtbergen. Mit einem knappen 2:1 wahrt der MSV seine Chancen. „Der Sieg heute war extrem wichtig“, unterstrich MSV-Coach Stefan Eser die Wichtigkeit dieses Sieges. Den Grundstein dafür legte Rajc kurz vor der Pause, als er sich durchtankte und die Führung erzielte. Auch nach dem Wechsel waren die Gastgeber besser und erhöhte folgerichtig durch ein direktes Freistoßtor von Atay auf 2:0. In der Folge drückte Stadtbergen, doch Keeper Huber hielt Mering im Spiel. „Da können wir uns bedanken“, weiß Eser. Der Anschlusstreffer in der Schlussminute durch Ergenler kam zu spät für die Gäste, sodass Mering „einen verdienten Dreier“ feiern konnte. (biom)

Tore 1:0 Rajc (36.), 2:0 Atay (68.), 2:1 Ergenler (90.) – Zuschauer 50

SV Ottmaring – Öz Akdeniz 2:3 Der SVO büßte seinen Heimnimbus mit einer unglücklichen 2:3-Niederlage ein. Dabei ging es gut los, auch wenn ein Tor von Hack wegen angeblicher Abseitsstellung nicht gegeben wurde. Nach 15 Minuten wurde Hack kurz vor dem Strafraum per Notbremse gestoppt – der Platzverweis blieb aber aus. Die Elf von Trainer Günter Seiler bestimmte das Spiel über weite Strecken, konnte ihre herausgespielte Chancen aber nicht verwerten – im Gegensatz zu den Augsburgern. Nach 70 Minuten keimte Hoffnung im SVO-Lager auf , als Lechner ein Zuspiel von Ankner zum 1:2 verwertete. Kurz darauf traf Dominik Hack per Foulelfmeter zum verdienten 2:2. Zum Schluss warf Ottmaring alles nach vorne und wurde mit dem 2:3 durch Yaz bestraft. (ago)

Tore 0:1 Köse (28.), 0:2 Yaz (59.), 1:2 Lechner (70.), 2:2 Hack (74./FE), 2:3 Yaz (82.) – Rote Karte Abazi (Öz/Unsportlichkeit 90.+3) – Zuschauer 100

Türk JKV – TSV Merching 1:3 Zwei völlig verschiedene Halbzeiten sahen die Zuschauer beim Auswärtsspiel des TSV Merching in Augsburg. Während in der ersten Hälfte die Gastgeber klar besser waren und es nur aufgrund einer starken Torhüter Leistung von Keeper Christian Failer 0:0 stand, dominierten die Gäste im zweiten Durchgang die Partie und siegten am Ende verdient. „Am Anfang haben wir völlig gepennt, dann hat eine halbe Stunde guter Fußball zum Sieg ausgereicht“, brachte es TSV-Vize-Vorsitzender Martin Schmelcher auf den Punkt. Der Weckruf für seine Elf war dabei sogar die Führung des Augsburger Teams, die Yalcin in der 62. Spielminute besorgte, der eine „Pestel-Show“ folgte, in der einmal Andreas und zweimal Jürgen Pestel die Merchinger zum Sieg schossen. Der TSV kann damit auch theoretisch nicht mehr absteigen und festigt seinen Platz im Mittelfeld der Kreisklasse Augsburg Mitte. (biom)

Tore 1:0 Yalcin (62.), 1:1 Ancdreas Pestel (70.), 1:2 Jürgen Pestel (78.), 1:3 Jürgen Pestel (83.) – Gelb-Rot Tabukcu (Türk JKV/90.) – Zuschauer 60

KissingerSC II – Türkspor Augsburg II 1:3 Den bisherigen fünften Tabellenplatz wollte man seitens des Gastgebers halten, dann aber hätte zumindest eine Punkteteilung erreicht werden müssen, um vom Gast nicht überholt zu werden. Aber wie bei der Ersten beschränkte sich der Kader auf ein Minimum und man musste sich Anleihen aus der A-Jugend und der AH nehmen. Die Augsburger zeigten durchweg mehr Torgefahr und gingen verdient als Sieger vom Feld. Die Anfangsphase war der KSC nicht defensiv genug, sodass die Gäste schon früh in Führung gingen (Yilmaz 0:1/2., Karaveli 0:2/13.). Dem hatte der KSC nur den Anschlusstreffer durch Jonas Kiening (23.) dagegen zu setzen. Die klareren Chancen hatte im zweiten Spielabschnitt Augsburg. Köchl zeigte zwei Glanzparaden (57. und 58.) und legte sich dann aber das 1:3 durch Koc nach 62 Minuten selbst ins Nest. Damit war das Spiel gelaufen. (rgw)

Tore 0:1 Yilmaz /2.), 0:2 Karaveli (13.), 1:2 Kiening (23.), 1:3 Koc (62.) – Zuschauer 20