Die Stücke kommen gut an

Das Neue Theater Mering freut sich über den Zuspruch der Zuschauer – und hat sich viel vorgenommen

Bei der Jahreshauptversammlung des Neuen Theaters Merings (NTM) freute sich der Vorsitzende Markus Schwab über die zahlreichen Vereinsaktivitäten im Jahr 2018. Neben den Aufführungen umfassten die auch Ausflüge, Feiern und Veranstaltungen.

Im Theaterjahr 2018 inszenierte das NTM erneut zwei Stücke, die beim Meringer Publikum sehr viel Anklang fanden. Sowohl „Das Tagebuch der Anne Frank“, aufgeführt im März, als auch das Herbst-Kinderstück „Herr Bello und das blaue Wunder“ wurden vor vollen Zuschauerrängen aufgeführt. Die Aktiven ernteten für ihre schauspielerischen Leistungen, die Bühnengestaltung und die technische Umsetzung viel Beifall und Lob. „Das Tagebuch der Anne Frank“ erforderte von den Schauspielern viel Konzentration und Disziplin, da sich stets mindestens acht Personen auf der Bühne befanden und diese durchweg spielen mussten. Im Vergleich dazu spielte beim Kinderstück die technische Umsetzung, sowohl für das Technik-Team als auch für die Maske und die Bühnenbauer, eine größere Rolle.

Die Mitglieder besuchten aber auch andere Bühnen, zum Beispiel die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel. Abgerundet wurde das Vereinsleben durch ein Sommerfest, Weihnachtsfeiern der drei Spielgruppen, Christkindlmarktbesuche, die Teilnahme am Meringer Volksfest und ein Go-Kart-Rennen.

Positiv fällt für 2018 auch die Bilanz der Mitgliederverwaltung aus. Robert Seidl, Beisitzer im Vorstand, berichtete von leicht steigenden Mitgliederzahlen. Zum Jahreswechsel 2018/2019 hatte das NTM insgesamt 169 Mitglieder, wovon 49 Kinder und Jugendliche waren.

Der Vorstand hat sich zudem Gedanken über die Zukunft des Vereins und die künstlerische Ausrichtung des Theaters gemacht. Dazu erfolgte unter den Mitgliedern eine anonyme Online-Umfrage, in der die Meinungen und Ansichten zu allen relevanten, den Verein betreffenden Themen abgefragt wurden. Die Ergebnisse, insbesondere die Wünsche und Vorschläge sowie die wenigen Kritikpunkte, wurden intensiv diskutiert. Im Ergebnis sei aber festzuhalten, dass die Mitglieder einen sehr positiven Blick auf das NTM haben.

In einem nächsten Schritt sollen die Zuschauer befragt werden, um auch hier ein Meinungsbild zu erhalten und dieses in die zukünftige Ausrichtung des Vereins einfließen zu lassen. An einem entsprechenden Fragebogen wird aktuell gearbeitet.

Die Vereinsmitglieder beschäftigt vor allem die Zukunft der Schlossmühle, da sich hier auch das Dachtheater, die Spielstätte des NTM befindet. Der Vorstand ist nach wie vor mit der Gemeinde im Gespräch und bemüht sich darum, hier Klarheit und Sicherheit für den Verein zu erlangen.

Trotz der damit verbundenen Unwägbarkeiten arbeitet das NTM weiterhin an neuen Inszenierungen. Im Frühjahr diesen Jahres wurde durch die NTM-Kids, die Kindergruppe, „Das Dschungelbuch“ auf die Bühne gebracht; im Spätherbst folgt dann das Stück „Der Weltuntergang oder Die Welt steht auf kein’ Fall mehr lang“ der Jugendgruppe NTM Neons.

Zudem wurde der mediale Auftritt des Vereins in den letzten Wochen und Monaten weiterentwickelt: Im Juli wird das NTM dann mit einer neu gestalteten Homepage online gehen. Die Teilnehmer der Jahreshauptversammlung konnten bereits einen ersten Blick auf die neuen Seiten werfen und Wünsche und Vorschläge anbringen.

