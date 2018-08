06:04 Uhr

Die Trainer haben weiter Personalsorgen

Beim FC Stätzling fällt ein wichtiger Spieler bis zur Winterpause aus. Auch beim Kissinger SC ist man weit von der Bestbesetzung entfernt.

Von Peter Kleist

Eines haben die Trainer des FC Stätzling und des Kissinger SC – Alex Bartl und David Bulik – auch an diesem sechsten Spieltag der neuen Saison gemeinsam: Personalsorgen. Beide haben einige Sorgenfalten auf der Stirn und sind in den Spielen gegen Viktoria (FCS) bzw Neugablonz (KSC) weit von ihrer jeweiligen Bestbesetzung entfernt.

TGViktoria – FC Stätzling Personell nicht gerade prickelnd ist die Situation beim Landesliga-Absteiger Stätzling ja schon seit Saisonbeginn nicht – doch statt besser scheint die Lage von Woche zu Woche noch angespannter zu werden. „Wir wussten ja, dass unser Kader wohl zu klein ist, aber im Moment ist es mehr als nur angespannt“, so Trainer Alex Bartl mit leichter Resignation in der Stimme. Den FCS-Coach erreichte im Laufe der Woche die nächste Hiobsbotschaft: Loris Horn wird den Stätzlingern bis zur Winterpause fehlen. Der hatte sich im Spiel gegen Bobingen alle Bänder am Ellbogen gerissen und musste jetzt operiert werden. Bartl muss zudem auf die beruflich verhinderten Daniel Hadwiger und Manuel Tutschka, die Urlauber Ufuk Bilgin und Felipe Lameira sowie Stefan Reinthaler, für den ein Einsatz wohl zu früh kommt, verzichten. Fragezeichen stehen hinter Tobias Wehren, Tobias Geldhauser und Raffael Semke. „Und jetzt geht’s zum Tabellenzweiten TG Viktoria und da wird es sicher mehr als schwer, etwas mitzunehmen“, meinte Bartl. Was das Gastspiel auf der Sportanlage Süd am heutigen Samstag ab 15.30 Uhr besonders schwer machen dürfte, ist die Tatsache, dass man schon seit Monaten jede Woche mit einer anderen Abwehrformation spielen müsse, ließ der Trainer wissen. „Vielleicht gelingt es uns ja trotzdem, ein Pünktchen zu entführen“, meinte Bartl.

Kissinger SC – BSK Neugablonz Die Liste der Ausfälle ist lang beim Kissinger SC: Karsten Binder, Angelo Cena, Alex Kergel, Quirin Springer, Andreas Lachner und Jonas Graf fehlen, ob Marco Schuler, der gerade eben aus dem Urlaub zurückkam, schon in den Kader rückt, bleibt abzuwarten. Keine guten Aussichten also für KSC-Trainer David Bulik, der ja bereits am Mittwoch im Pokal in Bobingen wieder selber die Stiefel schnüren musste. „Wir müssen auch immer wieder umstellen, weil mal der fehlt, dann wieder ein anderer – das nervt“, meinte der Coach, der wohl erst Mitte September wieder alle Urlauber zur Verfügung hat. Das Spiel gegen den Tabellenvorletzten BSK Neugablonz schätzt Bulik als „sehr schwierige“ Aufgabe ein. „Die befinden sich auch im Umbruch und bis auf ein, zwei Einzelspieler kenne ich die Mannschaft kaum. Nur eines weiß ich: Unterschätzen darf man das Team nicht. Die sind angeschlagen und angeschlagene Gegner können einem weh tun“, warnt der Kissinger Trainer. Neugablonz, das vom ehemaligen MSV-Coach Günter Bayer trainiert wird, musste in den letzten drei Spielen gleich zweimal sieben Gegentore einstecken: Beim 2:7 gegen Buxheim auf eigenem Platz und beim 0:7 in Baben. Zuletzt aber gab es ein 1:1 gegen Wiggensbach.

„Sicher stehen und vorne die Angriffe kontrolliert und druckvoll zu Ende spielen“, so lautete die Devise des Kissinger Trainers. Bulik hofft auch, dass der 1:0-Erfolg im Pokal unter der Woche beim Nord-Bezirksligisten TSV Gersthofen dem Team zusätzliches Selbstvertrauen gegeben hat. Das Spiel findet am Sonntag um 15 Uhr statt).

Dieweiteren Spiele 1. FC Sonthofen II – FC Thalhofen (Samstag, 14 Uhr); TSV Bobingen – TV Bad Grönenbach, VfL Kaufering – VfB Durach, FC Wiggensbach – Viktoria Buxheim (alle Samstag, 15.30 Uhr); TV Erkheim – Türkgücü Königsbrunn (Sonntag, 15 Uhr).

Themen Folgen