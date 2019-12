17.12.2019

Die UWG Mering ist bereit für die Wahl

Lücken in der Liste sind gefüllt. Partei hofft auf Unterschriften

Auf der Nominierungsversammlung der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) Mering wurde Mathias Stößlein mit 100 Prozent als Bürgermeisterkandidat aufgestellt. Auch die Liste der Kandidaten, die zuletzt noch nicht final feststand (wir berichteten), ist nun vollständig. Die zuvor offenen Plätze 21 bis 23 belegen: Beatrice Lidl, 40, Soziologin (M.A.) und systemische Beraterin; Christine Maier, 64, Erzieherin, Dipl.-Sozialpädagogin (FH), Gesundheitspädagogin; Joachim Niklasch, 56, Industriekaufmann.

Die UWG Mering hofft nun darauf, dass Bürger den Wahlvorschlag mit ihren Unterschriften unterstützen. Möglich ist dies für wahlberechtigte Meringer ab Mittwoch, 18. Dezember, bis zum Dienstag, 4. Februar im Rathaus zu den regulären Öffnungszeiten. Zusätzlich gibt es am Samstag, 4. Januar, von 8 bis 12 Uhr eine Wochenendauslegung sowie am Donnerstag, 9. Januar, eine zusätzliche Abendauslegung von 13.30 bis 20 Uhr. 180 Unterschriften müssen für die UWG insgesamt gesammelt werden.

Zum Start am Mittwoch, 18. Dezember, gibt es dazu ab 8 Uhr ein Weißwurstfrühstück in den Michaelsstuben gegenüber. Am Donnerstag, 19. Dezember, ab 16 Uhr wird jeder mit einer Tasse Glühwein oder Punsch belohnt. Zusätzlich werden laut UWG im Frühjahr 2020 für jeden Unterstützer 24 Quadratmeter Blumenwiese auf Meringer Flur gesät. (FA)

