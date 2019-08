vor 43 Min.

Die Vielfalt der Kunst

Lechkiesel präsentiert sich in der Archivgalerie. Die Bandbreite reicht von der Malerei bis Fotografien

Von Christine Hornischer

Ella Miller aus Burgau freute sich schon den ganzen Tag auf die Vernissage des Kissinger Kunstkreises Lechkiesel in der Friedberger Archivgalerie. Die 98-Jährige ist ein Stammgast bei den Ausstellungen des Kissinger Kunstkreises. „Besonders die Bilder der Malerin Inge Lemmertz haben es mir angetan“, verriet sie und ließ sich von ihrer Tochter von Bild zu Bild, von Skulptur zu Skulptur begleiten. Vorsitzender Gernot Kragl freute sich, dass trotz der recht hohen Temperaturen an die 30 Leute in die Archivgalerie gekommen waren, um 52 Kunstwerke der 21 Künstler zu bewundern.

Zu sehen sind 26 Gemälde, fünf Holzschnitte, fünf grafische Arbeiten, zwei Fotos, eine Installation und dreizehn Skulpturen. So vielfältig wie die Werke sind auch die Techniken, „eigentlich der Grundcharakter, die Basis für erfolgreiches Arbeiten eines jeden Kunstkreises, so Kragl. Er versuchte, die so verschiedenen Werke mit Worten zu beschreiben: „Angefangen bei der gegenständlichen Darstellung über das Auflösen von Konturen und Linien bis hin zu Farbflächen, weg vom Gegenständlichen, hin zum Abstrakten, zu freien Farben, zur Farbe als Kontrast, zur Farbe als Provokation und zur Farbe als Gefühlswelt.“ So entstehe im Laufe der Zeit ein eigener Stil und daraus resultieren Kunstwerke, die sich erst vor dem inneren Auge des Künstlers entwickeln, heranwachsen, um sich dann loszulösen und auf Papier, Leinwand, Stein, Holz oder Metall umgesetzt werden.

Bereits zum vierten Mal ist Lechkiesel in der Archivgalerie vertreten. Der Hauptsitz der Künstler sei zwar Kissing, „aber wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, uns auch im Wittelsbacher Land zu zeigen,“ erklärte der Vorsitzende Norbert Kragl. Für die musikalische Umrahmung der Vernissage sorgten Victoria Herschke (Gesang und Gitarre) und ihr Vater Axel (Gitarre). Ella Miller überzeugte sich anschließend mit eigenen Augen von der Vielfalt der Exponate. „Ich habe richtigen Spaß dabei“, sagte die betagte Dame und machte sich dann mit ihrer Tochter auf den Heimweg nach Burgau. „Bei der nächsten Ausstellung sehen wir uns wieder“ versprach sie aber noch.

Info: Die Ausstellung in der Archivgalerie ist bis zum 8. September jeweils am Freitag von 14 bis 18 Uhr, am Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

