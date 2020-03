vor 56 Min.

Die Wahl im Blick

Ein kämpferischer Fabian Mehring wirbt für die Freien Wähler

Ganz im Zeichen der Kommunalwahlen stand der politische Aschermittwoch der Friedberger Freien Wähler. So nutzte Bürgermeisterkandidat Johannes Hatzold die Kulisse im gut besuchten Gasthof Kreisi, um für sich und seine Themen zu werben. Dabei nahm der Kommunalpolitiker einen thematischen Rundumschlag vor und bezog Position zu heißen Eisen der Stadtpolitik. Im Anschluss stellten sich die FW-Kandidaten vor.

Vor dem gemeinsamen Fischessen trat Fabian Mehring, der Parlamentarische Geschäftsführer der FW-Regierungsfraktion im Bayerischen Landtag, ans Rednerpult. Auch Mehring stellte die Kommunalwahlen am 15. März in den Mittelpunkt seiner Aschermittwochsrede: „In unseren Kommunen trifft die Politik auf die Lebenswirklichkeit der Menschen. Hier wird über das Vertrauen in unsere Demokratie entschieden.“

Vor diesem Hintergrund verwies der Landespolitiker auf „lähmende Ideologien“, die ihm zufolge den Politbetrieb erschweren, und warb, „emotionale Problembeschreibungen“ in der Klima- und Wirtschaftspolitik durch „pragmatische Ideen und gesunden Menschenverstand“ zu ersetzen. Statt die Gesellschaft in Konflikte zwischen Arm und Reich oder Stadt und Land zu spalten, rief Mehring dazu auf, Gräben zuzuschütten. „Niemand hat etwas davon, wenn in München täglich der Verkehr zusammenbricht und niemand mehr eine Wohnung bezahlen kann, während im ländlichen Raum die Dörfer leer werden. Wir dürfen den ländlichen Raum nicht abhängen“, so Mehring.

Zudem diagnostizierte er den großen Volksparteien am Beispiel der „Misere von Thüringen“ ein Demokratieproblem und bezeichnete die Idee der FW, Politik „von unten nach oben“ zu machen, als „Politikmodell der Zukunft“. Schließlich warb Mehring erneut dafür, ein verlässlicher Partner von Mittelstand und Handwerk zu bleiben: „Auch wenn die Herausforderungen unserer Zeit in der Umwelt- und Sozialpolitik liegen, müssen wir die dort nötigen Maßnahmen finanzieren. Dazu brauchen wir eine starke Wirtschaft“.

Unter dem Applaus der Gäste grenzte Mehring seine Gruppierung schließlich in deutlichen Worten von der AfD ab: „Wir halten Kurs in der politischen Mitte. Ich erlebe täglich, wie diese Gurkentruppe in München agiert und finde, dass wir soviel Dilettantismus in unseren Rathäusern und Landratsämtern nicht brauchen“, sagte er. (AZ)

