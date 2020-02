19.02.2020

Die Welt zu Gast bei den Ostlern

Bei den Sportfreunden wird gefeiert

Die Welt war am vergangenen Wochenende zu Gast in München – und bei den „Ostlern“ in Friedberg. Doch während es bei der Sicherheitskonferenz um viel ging – außer um Spaß – herschte bei den Sportfreunden Friedberg ausgelassene Partystimmung bis in die frühen Morgenstunden, angeheizt vom DJ-Team Marcel, Flo, Avocado und befeuert vom Auftritt der ORCC-Garde. All die Ägypter, Scheichs, Bauchtänzerinnen, Cowboys und Indianer, Amis und Mexikaner, Franzosen, Araber zeigten, dass es auch anders geht: Alle standen gemeinsam an Goldis Bar, tanzten zusammen ausgelassen auf der Tanzfläche oder saßen einmütig ums Lagerfeuer – friedlich!

Themen folgen