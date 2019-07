vor 31 Min.

Die besten Schützen der Friedberger Zeit

Elena (links) und Sophia Metzger vom Schützenkranz Wulfertshausen überreichen die Jubiläumsscheibe an den besten Schützen Stefan Dörr (Mitte). Mit ihm freuen sich Peter Schwibinger (3. Platz) und der Hans-Jürgen Späth (2. Platz).

Bei der diesjährigen Friedberger Zeit haben über tausend Menschen ihr Glück beim Preisschießen vom Wulfertshauser Schützenkranz versucht.

Während der zehn Tage der Friedberger Zeit haben beim Schützenkranz Wulfertshausen im Archivhof insgesamt über tausend Schützen ihr Können gezeigt. Jeder hatte fünf Schuss. Bei vier Treffern gab es einen besonderen Teller überreicht.

23 Schützen im Finale beim Friedberger Altstadtfest

Wer alle fünf Schüsse in die Scheibenmitte getroffen hatte, kam ins Finale beim Preisschießen des Schützenkranzes Wulfertshausen, das am Sonntag ausgetragen wurde. Insgesamt waren 23 Teilnehmer schafften es so weit, der Jüngste war erst zwölf Jahre alt.

Der beste Schuss gelang Stefan Dörr aus Derching. Er ist überwältigt: „Gut. Da gefrei i mi scho!“ Er darf die große Scheibe mit einem Bild des Friedberger Schlosses aus früheren Zeiten mit zu den Waldhorn-Schützen Derching nehmen. Im Moment gibt es dort zwar aus Brandschutzgründen kein eigenes Schützenheim mehr, doch der Schützenmeister wird schon einen passenden Platz finden.

Preiskegeln bei der Friedberger Zeit mit knapp tausend Teilnehmern

Hans-Jürgen Späth aus Paar-Harthausen wurde Zweiter. Den dritten Platz belegte Peter Schwibinger. Der sogenannte Saupreis ging als Trost an Martin Thurner.

Beim Preiskegeln versuchten ebenfalls knapp tausend Teilnehmer ihr Glück. Zehn Pokale gingen an die Kinder und fünf an die Erwachsenen. Bei den Kindern war Hannah Sommer die beste Keglerin, bei den Erwachsenen war es Clemens Oswald. (saro)