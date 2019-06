vor 6 Min.

Die ganze Friedberger Innenstadt ist eine große Bühne

Die magische Seifenblasenshow war erstmalig am Marienplatz zu erleben.

Über tausende Menschen kommen zur Fête de la Musique. Jung und Alt feiern den längsten Tag des Jahres gemeinsam und friedlich.

Von Sabine Roth

„Das war Urlaub zu Hause und ein superschöner Abend“, so das Fazit der Besucher des diesjährigen Fête de la Musique. Anfangs fürchtete man, dass das Wetter nicht halten würde. Die Prognosen schienen nicht so rosig. Bei lauen Temperaturen konnte man getrost durch die Stadt schlendern und sich an elf Orten über 20 Gruppen anhören. Erst zum Ende der Sonnwendfeier war rund um Friedberg ein Wetterleuchten zu sehen.

Bei der letzten Fête de la Musique konnte man den Sonnenuntergang an der Bergbühne live miterleben, diesmal war der Innenhof des sanierten Wittelsbacher Schlosses Anziehungspunkt für viele Besucher. Einige Bands waren neu dabei und hatten einen perfekten Einstand. Bei freiem Eintritt kamen die Musikfans so richtig auf ihre Kosten und legten gerne ein paar Münzen in die Spendenhüte der Bands.

Am Marienplatz sorgten zwei Foodtrucks mit Burger und Crèpes für leckere Schmankerl. Schnell bildeten sich lange Warteschlangen. „Die Burger waren bereits um 21 Uhr ausverkauft. Da sollten wir nächstes Mal noch nachlegen“, sagt die städtische Event- und Kulturmanagerin Corinna Klövekorn. Doch keine Sorge. In den beteiligten Kneipen und Restaurants gab es genügend zu essen. Man konnte sich auch gemütlich in den Biergarten setzen.

So viele Besucher wie nie zuvor bei der Fête de la Musique in Friedberg

Im Gasthof zur Linde spielte Hopfenblech, im Innenhof des Ristorante Ferrari sorgten zwei Bands für Stimmung, und beim Zieglerbräu war rundherum viel geboten. Trotz Urlaubszeit und Brückentag waren so viele Leute wie nie zuvor da. Trotzdem kam man überall entspannt durch. David Gregor-Altmann, der Wirt vom Platzhirsch, traute seinen Augen nicht, als er mal für einen Moment in die Menge vor seiner Kneipe geschaut hat. „Ein Wahnsinn“, sagte er.

An der Cocktailbar in der Ludwigstraße, die für Autos gesperrt war, gab es ruhige Loungemusik. Ein paar Schritte weiter vor dem NKD-Markt wurde es dann hingegen richtig laut. Trommler sorgten mit ihrer Samba-Percussion für gute Stimmung. „Es ist eine Ehre, hier spielen zu dürfen“, sagte Luitgard Hess von der Band Pica-Pau, die später von TAM-kobá abgelöst wurde.

74 Bilder Fête de la Musique Bild: Sabine Roth

Beim Barbetrieb sorgte die Band Kom Corona mit ihrer brasilianischen Musik für Urlaubsstimmung. Vor dem Eiscafé am Marienplatz lud Blues Trouble aus dem Allgäu zu Blues und Rock ‘n’ Roll ein. Anita und Marc legten dazu einen flotten Boogie Woogie auf das Pflaster hinter dem Brunnen.

In Friedberg ist die Atmosphäre besonders toll

Die beiden tanzen überall, wo es eine solche Musik gibt. „Wir fahren den Musikern immer hinterher. Hier in Friedberg ist die Atmosphäre besonders toll, sagte Anita, die aus Alling bei Fürstenfeldbruck kommt. Zwischendurch sorgte die neue magische Seifenblasenshow am Marienplatz für ein tolles Fotomotiv. Vor allem für die Kinder war das eine willkommene Abwechslung.

Zu späterer Stunde gab es beim Paradox in der Jungbräustraße tosenden Applaus für die vierköpfige Augsburger Band Two Sided mit ihren virtuosen Mix aus Rock, Blues und Pop. Mal englisch, mal deutsch und mal italienisch. Passend zur Sommernacht in Friedberg. Auch beim Café Gezz war super Stimmung, als die Rollin’ Cone Heads mit ihren Oldies zum Mittanzen einluden.

Die Friedberger Jakobskirche als Kulisse für die Musiker

„Ihr macht mich fertig“, sagte Andi Schönfeld alias Bon Scotch, der vor dem Café Weißgerber mit seiner Akustikgitarre und seiner klaren Stimme einen echten „Marathon“ absolviert hat. Über drei Stunden spielte er Lieder fürs Herz und begeisterte die Menschen. Dabei waren Hits von Wolfgang Ambros, Reinhard Mey und Rainhard Fendrich. „Friedberg hat so ein tolles Publikum und vor der Kulisse der Jakobskirche ist die Atmosphäre einzigartig“, lobte Schönfeld.

