vor 53 Min.

Die ganze Vielfalt des Sports

Stadt Friedberg zeichnet besondere Leistungen aus. Im nächsten Jahr findet die Veranstaltung in einem besonderen Rahmen statt.

Von Brigitte Glas

Manche Stühle waren gleich doppelt besetzt – übervoll war die Mensa der Grund- und Hauptschule, in die die Stadt Friedberg zur Sportlerehrung eingeladen hatte. Der Grund für diesen Andrang: 34 Einzelsportler, elf Mannschaften und acht Funktionäre waren im vergangenen Jahr so erfolgreich, dass sie von der Stadt Friedberg noch eine Ehrung obendrauf bekamen. Die meisten Sieger bei mindestens Bayerischen Meisterschaften stellte der TSV Friedberg. Sportak-robatik und Trampolinspringen sind dort die Paradedisziplinen. Für Kanu Schwaben Augsburg starten ebenfalls zahlreiche Friedberger erfolgreich, unter anderem auch die Sportpflegerin des Stadtrats, Elisabeth Micheler-Jones, und Sideris Tasiadis, der im Canadier-Einer den Gesamt-Weltcup nach Hause brachte.

Friedberg ist im Sport breit aufgestellt. Leichtathleten und Bogenschützen wurden ebenso geehrt wie Judoka oder Tänzer. Leander Kress startet im Behindertensport im Skifahren und Paracanoeing und gewinnt dort so einiges. Viele der Athleten sind seit Jahren erfolgreich und wurden daher schon öfters geehrt. Diejenigen, die aufgrund früherer Erfolge die Medaillen schon haben, gehen trotzdem nicht leer aus. Für sie gab es Urkunden. Gedacht wurde auch an diejenigen, die sportliche Erfolge erst möglich machen, als Vereinsvorsitzende, Abteilungs- oder Übungsleiter oder Ähnliches. Auch 2018 haben einige Sportler aus dem Stadtgebiet schon wieder Meistertitel errungen. Die Sportlerehrung wird es also auch im kommenden Jahr so wieder geben. Bürgermeister Roland Eichmann kündigte aber bereits eine wesentliche Änderung an: 2019 werden den Sportlern im Festsaal des Friedberger Schlosses die Medaillen und Urkunden überreicht.

Die Geehrten:

Einzelsportler Bronze Kanu-Schwaben Augsburg Hannah Süß; TSV Friedberg Leichtathletik Lisa Lindermayr; DJK Friedberg Leichtathletik Anna-Luisa Spatz; Bogenschützenclub Friedberg Franziska Hohenester; TSC Mering Simon Sausenthaler;

Einzelsportler Silber Wasser-Sport-Verein Friedberg Valentin Der; Sportfreunde Friedberg Judo Thomas Ender; SV Wulfertshausen Breitensport Johann Heiberger;

Einzelsportler Gold Kanu-Schwaben-Augsburg Sideris Tasiadis; Wasser-Sport-Verein Friedberg Andreas Hillenbrand, Alexander Graw; TSC Mering Nico Sausenthaler; BVS Leander Kress: Ski alpin (Paralympisches Team);

Einzelsportler Urkunden Kanu-Schwaben-Augsburg Birgit Ohmayer, Anne Bernert, Elisabeth Micheler-Jones; Wassersportverein Friedberg Jürgen Usinger, Laura Hillenbrand, Nina Schmid, Niklas Heinicke; TSV Friedberg Sportakrobatik Sophie Kirschner;

MAnnschaften Bronze Tanzsportclub Blau-Weiß-Rot Friedberg Petra und Heinz Bolleininger; TSV Friedberg Trampolin Tatjana Hesse, Jessica Pilz, Corinna Hoppe (Urkunden, weil schon früher geehrt); Sandra Greisinger, Annika Arzberger Laura Hillenbrand (Urkunde); TSV Friedberg Diana Raffler, Phoenix Baumgardt;

Mannschaften Silber TSV Friedberg Sportakrobatik/Trampolin Lilly Maresch, Jana Semenchenko; Lukas Heißler, Marc Kimmel (Urkunden), Oliver Colditz, Johannes Lüttig; Anna Heiß, Sophia Maurer; Sportfreunde Friedberg Judo David Schlagowski, Sebastian Mayr, Marco Scholz, Robin Hahman;

Mannschaften Gold TSV Friedberg Sportakrobatik Marlene Langenmayr, Nina Seebacher, Alexandra Hesse (Urkunde); Laura Kirschner, Lucia Gaag, Emelie Brauchle; Mannschaften Urkunde TSV Friedberg Sportakrobatik Sina Lippert, Jacqueline Kreutzpointner;

Funktionäre Bronze SV Ottmaring Stefan Heiß (Abteilungsleiter Fußball, Ski- und Snowboard), Peter Krammer (stellvertretender Abteilungsleiter Ski- und Snowboard, Fußball Platzkassier;

Funktionäre Gold DJK Friedberg Sonja Kanjo (30 Jahre Übungsleiterin, 20 Jahre Frauenwartin; FC Stätzling Ingrid Häuslmeier (Gründungsmitglied und Übungsleiterin Damengymnastik , Ehrungsbeauftragte), Fromut Beck (Übungsleiterin, Abteilungsleiterin Kinderturnen); Rad- und Sportverein Solidarität Friedberg Walter Huber (43 Jahre Kassier; Sportverein Friedberg West Helge Müsch (25 Jahre Schriftführer); Heinrich Rammelmüller (25 Jahre 2. Vorsitzender); Gehörlosen-Sportverein Augsburg Josef Scheitle Jugendleiter, Abteilungsleiter Fußball, 2. Vorsitzender 29 Jahre Vorsitzender, seit 2007 Ehrenvorsitzender). (glb)