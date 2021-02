vor 2 Min.

Die geplante Kindertagesstätte hat nun einen Namen

Plus Eine neue Kita wird zurzeit unweit der Paartalhalle in Kissing errichtet. Bei der Namensgebung müssen der Träger und die Gemeinde eine Regel beachten.

Von Philipp Schröders

Neben der Paartalhalle in Kissing wird zurzeit die neue Kindertagesstätte errichtet. Im vergangenen Gemeinderat sind noch einige Aufträge für den Bau vergeben worden. Zudem hat die Einrichtung nun einen offiziellen Namen.

Der Neubau wird in Modulbauweise errichtet. Der Gemeinderat vergab den Auftrag für rund 2,8 Millionen Euro. CSU-Sprecher Michael Eder wollte wissen, was ein Modul alles umfasst. Geschäftsleiter Sevket Dalyanoglu vom ausführenden Projektbüro 678 erklärte: "Es handelt sich um ein gebrauchsfähiges Gebäudeteil." Die Module hätten beispielsweise einen fertigen Boden, Beleuchtung und abgehängte Decken. Es seien nur noch einzelne Schritte, wie die Anbindung an die Fernwärme, nötig.

Neue Kita in Kissing wird mit einer Etage gebaut

Das Gebäude südlich der Paartalhalle ist mit einer Etage aus mehreren Modulen geplant. Im Westen soll eine Krippe mit vier Gruppen untergebracht werden. Im Osten wird der Kindergarten mit drei Gruppen eingerichtet. Das Ganze wird mit einem Mitteltrakt verbunden, in dem Allgemeinräume für die Technik und das Personal, aber auch die Turnhalle und der Speisesaal angeordnet sind. Die veranschlagten Baukosten liegen bei rund fünf Millionen Euro, während die Gemeinde Kissing rund 3,2 Millionen Euro an Fördergeldern erhält.

In Kissing wird neben der Paartalhalle eine neue Kindertagestätte errichtet. Mitte Februar haben die Bauarbeiten begonnen. Bild: Philipp Schröders

In der Sitzung wurden auch die Aufträge für die Kanalarbeiten und die Lüftungsanlage vergeben. Zudem gaben die Gemeinderäte ihr Einverständnis zum Namen der Kita. Wie Bürgermeister Reinhard Gürtner vortrug, hatte der Träger, der Kirchenvorstand der Emmausgemeinde Kissing, sich auf Evangelisches Kinderhaus Spielarche geeinigt. Der Name sei in Anlehnung an die bereits vorhandene Evangelische Kindertagesstätte Spielburg in der Feldstraße gewählt worden.

Unterschied zwischen Gebäude- und Einrichtungsnamen

Es müsse aber zwischen Gebäude- und Einrichtungsnamen unterschieden werden. Ein Beispiel: Die Kindervilla an der Bahnhofstraße in Kissing beherbergt den AWO-Hort Schlaue Füchse. "Dennoch bietet es sich durchaus an und erscheint praktikabel, wenn diese Namen übereinstimmen. Es gilt lediglich zu beachten, dass das gemeindliche Gebäude nicht die Bezeichnung der Konfession erhalten soll", sagte Gürtner. Bei einem zwar recht unwahrscheinlichen, aber möglichen Wechsel des Trägers hätte der gewählte Gebäudename unter Umständen weiterhin Bestand.

Letztendlich segnete der Gemeinderat Folgendes einstimmig ab: Die Einrichtung wird Evangelisches Kinderhaus Spielarche heißen. Der Name des Gebäudes lautet: Kinderhaus Spielarche.

