Die gute Laune hält nur gut eine halbe Stunde lang an

Beim Public Viewing ist das Tor des Mexikaners Hirving Lozano gegen Deutschland ein echter Stimmungskiller.

Von Peter Kleist

Nun ist also auch die deutsche Mannschaft in die Weltmeisterschaft gestartet und vielerorts in Friedberg hatte man sich zum Public Viewing versammelt – so wie hier beim Ihle Bakers. Unter den über 100 Fußballfans, die sich auf der Dachterrasse eingefunden hatten, waren auch Tanja Zehle, Mike Zehle, Angela Wittmer, Lisa Wittmer und Sally Zehle. Doch nicht nur sie dürften letzten Endes etwas enttäuscht den Nachhauseweg angetreten haben. Zwar war die Stimmung anfangs gut, auch wenn die Sonne manchmal blendete und der Fernseher vielleicht ein kleines bisschen zu klein für Größe der Terrasse war. Was die Laune entschieden trübte, war die eher bescheidene Vorstellung der deutschen Nationalmannschaft, die letztlich gegen Mexiko mit 0:1 den Kürzeren zog. Ein Stimmungskiller war das Gegentor in der 35. Minute durch Hirving Lozano. Trotz einiger Chancen gelang es dem Team von Trainer Löw nicht, wenigstens noch den Ausgleich zu erzielen. Eines allerdings war zur allgemeinen Zufriedenheit: das Wetter. Trotz mancher dunklen Wolke blieben alle trocken.

