vor 37 Min.

Die neue Chefin des Tierheims Lechleite ist schon wieder weg

Das Tierheim Lechleite in Friedberg-Derching bleibt weiter geschlossen.

Plus Das Tierheim in Friedberg-Derching hat vorerst keine Chance auf eine Wiedereröffnung. Verpachtet der Verein es womöglich an einen anderen Träger?

Von Ute Krogull

Nur wenige Wochen nach ihrem Start ist die neue Leiterin des Tierheims Lechleite wieder entlassen worden. Offenbar hatte es Unstimmigkeiten zwischen dem Vorstand des Trägervereins und der 38-jährigen Tierärztin gegeben. Für der Einrichtung in Derching, die Anfang April vom Veterinäramt Aichach-Friedberg geschlossen wurde, hat das gravierende Folgen.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen

Denn ohne qualifizierte Leitung wird das Heim keine Betriebserlaubnis bekommen, wie Wolfgang Müller, Sprecher des Landratsamtes, unserer Redaktion bestätigt. Das Veterinäramt Aichach-Friedberg hat das Tierheim Lechleite geschlossen Wie berichtet hatte das Veterinäramt dem Tierheim die Betriebserlaubnis entzogen, nachdem die Gründerin und langjährige Leiterin wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verurteilt worden war. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Bedingung für eine Wiedereröffnung war, dass Gerlinde Bitzl die Leitung der Einrichtung sowie den Vorsitz des Vereins abgibt und ein neuer Vorsitzender gewählt wird. Nun könnte die Zukunft des Tierheims Lechleite jedoch eine ganz andere Wendung nehmen. Landratsamtssprecher Müller informiert über die Sachlage nach der Kündigung der Leiterin: Der Verein habe aktuell keine Betriebserlaubnis. „Nötig dafür ist eine passende Tierheimleitung und der Verein braucht eine neue Vorstandschaft und muss sich neu aufstellen.“ Vor der Erteilung einer Betriebserlaubnis werde das Veterinäramt außerdem die Rolle von Gerlinde Bitzl in der Einrichtung prüfen – unabhängig von ihrer offiziellen Position. Der Grund dafür sei die rechtskräftige Verurteilung der langjährigen Leiterin wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Müller sagt, seitens des Veterinäramtes bedauere man die Kündigung der Leiterin, da sich deren Start und die Zusammenarbeit mit ihr gut angelassen hätten. Wer mit Vereinsmitgliedern spricht oder selbst in Derching vorbeischaut, sieht: Bitzl ist dort weiterhin sehr präsent. Dem Vernehmen nach war das auch ein Problem für die neue Leiterin Sandra Klimm sowie deren Vorgängerin, ebenfalls eine Tierärztin. Klimm ist bereits die zweite Tierheimchefin binnen weniger Monate, die wieder weg ist. Der Rechtsanwalt Bernhard Hannemann, der den Verein vertritt, sagt, man habe Klimm binnen der Probezeit gekündigt und dabei die 14-tägige Kündigungsfrist eingehalten. Das Problem für den Vereinsvorstand sei gewesen, dass die Tierheimleiterin Bedingungen gestellt habe, die dem Verein zu weit gegangen seien. Zum Beispiel habe sie das Personal selber auswählen wollen und dabei auch eine Mitarbeiterin ausgesucht, mit welcher der Verein nicht einverstanden war. Wie soll es nun weitergehen? Wird das Derchinger Tierheim verpachtet? Hannemann sagt, es gebe zwei Möglichkeiten: „Die Einrichtung ist momentan stillgelegt. Entweder es wird eine neue Leitung gesucht oder das Heim wird an ein anderes Tierheim verpachtet.“ Der Entscheidungsprozess laufe und benötige Zeit. Auch eine neue Vorstandschaft werde gewählt. Die verbleibende aktuelle Vorstandschaft möchte sich gegenüber unserer Redaktion nicht zu dem Thema äußern. Die Jahreshauptversammlung ist für Dezember angesetzt. Das dauert manchen Mitgliedern zu lange. So fordert Melanie Scharm, die seit Jahren Mitglied im Verein ist und auch im Prozess gegen Bitzl als Zeugin aufgetreten war, eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Sie sagt. „Der Landkreis Aichach-Friedberg bräuchte dringend ein Tierheim – und das muss gut funktionieren. Am besten wäre es, das Heim an eine Institution zu verpachten, die groß genug ist, das zu stemmen.“ Sandra Klimm selber hat siche benfalls Rechtsbeistand gesucht. Auf dessen Anraten will sie sich nicht äußern, da ein Gerichtsverfahren läuft. Der Termin zur gütlichen Einigung am Arbeitsgericht ist im Juli angesetzt. Lesen Sie auch den Kommentar: Das Tierheim muss sich neu aufstellen

Themen Folgen