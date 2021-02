vor 32 Min.

Die neue Kindertagesstätte in Kissing soll schnell errichtet werden

Plus In Kissing beginnt der Bau der neuen Kindertagesstätte neben der Paartalhalle. Sie soll für 120 Kinder Platz bieten. Wann die Einrichtung in Betrieb gehen soll.

Von Philipp Schröders

Der Startschuss für den Bau der dringend ersehnten neuen Kindertagestätte in Kissing ist gefallen. Südlich der Paartalhalle sind bereits Baufahrzeuge im Einsatz, die das Erdreich zur Seite schieben und den Untergrund des Bauplatzes vorbereiten. 120 Krippen- und Kindergartenplätze soll die Einrichtung in Zukunft bieten.

Beim symbolischen Spatenstich am Montag sagte Bürgermeister Reinhard Gürtner: "Wir haben bisher ganze Arbeit geleistet und wollen hoffen, dass es so weitergeht." Er betonte, wie schnell die Gemeinde den Plan, die Kindertagesstätte zu errichten, vorangetrieben habe. Im Mai vergangenen Jahres beschloss der Gemeinderat, den Kindergarten zu errichten.

Ein Bagger schiebt am Montag das Erdreich zur Seite. Die neue Kita wird in der Nähe der Paartalhalle errichtet. Bild: Philipp Schröders

Laut der damaligen Bedarfsfeststellung werden sieben neue Gruppen in Kissing gebraucht. "Gott sei Dank haben wir dieses Grundstück hier zu Verfügung", sagte Gürtner. Ursprünglich sei von 1200 Quadratmetern gesprochen worden. Diese Fläche sei aber auf etwa 1700 Quadratmeter angewachsen. Die Ausarbeitung der Pläne übernahm das Projektbüro 678 aus Augsburg. Gürtner sagte: "Es hat ganze Arbeit geleistet."

Neue Kindertagesstätte in Kissing: Planungsunterlagen in der Nacht verschickt

Aufgrund des hohen Zeitdrucks seien teilweise Planungsunterlagen um vier Uhr in der Nacht verschickt worden. Der Bürgermeister lobte dabei auch die gute Zusammenarbeit der Kissinger Verwaltung mit dem Planungsbüro und dem Träger, der evangelischen Kirchengemeinde. "Das Raumprogramm ist immer wieder angepasst worden, damit es sich für den Träger, für die Gemeinde und letztendlich auch für das Landratsamt konform darstellt." Anfang August wurde dann der Bauantrag eingereicht.

Inzwischen liegen die veranschlagten Kosten bei rund fünf Millionen Euro, inklusive der Ausstattung mit Möbeln. Die Gemeinde hat aber eine hohe Förderzusage. "Am 22. Dezember ist die Vorabzusage von der Regierung von Schwaben gekommen. Zu aller unserer Freude, damit wir heute endlich anfangen können", sagte der Bürgermeister am Montag. Die Gemeinde Kissing erhält vom Freistaat knapp zwei Millionen Euro. Hinzu kommen noch rund 1,2 Millionen Euro aus einem Sonderinvestitionsprogramm. Der Eigenanteil der Gemeinde liegt also bei circa 1,8 Millionen Euro. "Die förderfähigen Kosten decken sich noch lange nicht damit, was wir letztendlich an Räumen brauchen", sagte Gürtner. Dennoch betonte er mehrmals, dass es für die Gemeinde ein großes Glück gewesen sei, von dem Sonderinvestitionsprogramm zu profitieren.

Die neue Kindertagesstätte in Kissing wird mithilfe von Modulen errichtet

Im Westen soll in dem Gebäude, das nur eine Etage hat, eine Krippe mit vier Gruppen untergebracht werden. Im Osten wird der Kindergarten mit drei Gruppen eingerichtet. Das Ganze wird mit einem Mitteltrakt verbunden, in dem Allgemeinräume für die Technik und das Personal, aber auch die Turnhalle und der Speisesaal angeordnet sind. Verkleidet wird die Fassade der Seitenflügel mit senkrechten Latten aus Fichtenholz, die Fenster werden gelb sein. Passend dazu wird dann der Mittelteil des Hauses in dieser Farbe gestrichen. Das Gebäude wird mithilfe von Modulen errichtet. Es handelt sich aber nicht um einen provisorischen Bau. Die Kindertagesstätte soll dauerhaft Bestand haben.

Im Hinblick auf die derzeitige Situation hinsichtlich der Betreuungsplätze in Kissing sagte Gürtner: "Natürlich haben wir momentan einen Mangel. Der neue Kindergarten ist aber ein wichtiger Schritt, um diesen zu beseitigen." Der Bürgermeister hofft, dass in der neuen Einrichtung bereits am 1. September der Betrieb aufgenommen werden kann. David Mühlendyck von der Evangelischen Kirchengemeinde erklärte allerdings, dass noch nicht feststehe, dass der Start mit allen Gruppen erfolge. "Wir müssen natürlich auch das nötige Personal finden", sagte er.

In Kissing hat der Bau des neuen Kindergartens neben der Paartalhalle begonnen. Hier der Spatenstich im Video. Video: Philipp Schröders

Am kommenden Donnerstag sollen dann im Gemeinderat noch die Aufträge für die Module und weitere Arbeiten vergeben werden. Laut der Verwaltung werden die Module voraussichtlich Anfang Mai angeliefert. Zudem braucht die Kindertagesstätte noch einen Namen. Auch der soll am Donnerstag in der Gemeinderatssitzung abgesegnet werden.

