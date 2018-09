vor 39 Min.

Die schönsten Traktor-Oldtimer sind hier zu Hause

Die Schlepperfreunde Schmiechen haben für ihr Hobby zwei große Hallen errichtet. Bald steht das große Schleppertreffen an.

Von Leonie Steinhardt

Wenn sie unterwegs sind, dann hört man sie schon von weitem brummen und wenn man sie erst sieht, dann ist das Staunen bei den meisten Menschen besonders groß. Die Rede ist von den Schlepperfreunden Schmiechen. Seit 1989 sind sie ein fester Bestandteil des kleinen Ortes.

Ziel der Schlepperfreunde ist es, alte landwirtschaftliche Gerätschaften und Schlepper zu sammeln, sie zu pflegen und damit der Nachwelt zu erhalten. Aktuell kommt der Verein auf 353 Mitglieder. Die Schlepperfreuende haben ein großes Einzugsgebiet – vom Landkreis Aichach-Friedberg bis nach München.

Der Vorsitzende in Schmiechen wurde mit sechs Jahren Mitglied

Seit sechs Jahren ist Andreas Bitterer der erste Vorsitzende, Mitglied wurde er schon als kleiner Junge. „Schon immer haben mich Bulldogs fasziniert“, erklärt er. Inzwischen trifft er sich jeden ersten Freitag im Monat mit anderen Mitgliedern beim Gasthof Heidinger in Schmiechen. Dort wird gefachsimpelt und sich über das gemeinsame Hobby ausgetauscht. Jung und Alt können sich mit ihrem Wissen einbringen. Ein besonderes Angebot ist der TÜV für Schlepper und Traktoren, der jeden ersten Samstag zwischen April und Oktober in den beiden Hallen des Vereins stattfindet.

Seitdem vor einigen Jahren der Verein angefangen hat mehr für sich zu werben, nimmt der Anteil der Kinder und Jugendlichen auch deutlich zu. „An der Zahl haben wir momentan 17 junge Mitglieder“, sagt Bitterer. Jeden Freitag treffen sie sich bei den Schlepperhallen und richten einen alten Bulldog her, den sie geschenkt bekommen haben. Neben den regelmäßigen Zusammenkünften ist vor allem das Schleppertreffen, das der Verein organisiert, ein besonderer Höhepunkt. Alle drei Jahre plant der Vorstand gemeinsam mit über 300 ehrenamtlichen Helfern ein großes Zusammentreffen von Schleppervereinen und Liebhabern von alten Traktoren. Eineinhalb Jahre vorher beginnt die Planung für die dreitägige Veranstaltung. Bald ist es wieder so weit, das mittlerweile elfte Schleppertreffen des Vereins steht in Schmiechen an. Von Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. September, wird einiges geboten. Wie in den letzten Jahren werden über 900 Fahrzeuge erwartet, die Groß und Klein bestaunen können. Viele kommen aus der Umgebung, aber einige haben auch einen weiteren Anfahrtsweg wie beispielsweise ein Schlepper aus Ottersheim in der Pfalz. „Da kann man dann schon einmal ein paar Tage früher losfahren, damit man rechtzeitig zum Treffen vor Ort ist“, sagt Bitterer dazu.

Die Schmiechener nehmen selbst regelmäßig an Treffen teil

Er selbst nimmt mit anderen Mitgliedern der Schlepperfreunde Schmiechen regelmäßig an anderen Schleppertreffen teil. Bis zu 140 Kilometer fahren sie dabei schon mal. „Wir haben dann unsere Wohnwagen dabei zum Übernachten“, erzählt Andreas Bitterer. Auch seine beiden älteren Kinder fahren schon regelmäßig mit und haben großen Spaß beim geselligen Beisammensein. Für die Kinder wird auch bei dem Schmiechener Treffen einiges zu erleben sein. Zum Beispiel eine Kettcarbahn aber vor allem die Vereinseigene Feldbahn ist etwas ganz Besonderes. Sie wurde von Mitgliedern mitsamt den Gleisen aus einem Moor geholt. Mit vereinten Kräften wurde die Gleise hinten immer wieder abgebaut um sie vorne wieder aufzubauen und die Bahn somit aus dem Moor zu bekommen.

Bei den Ausstellungstagen im September werden dann sogar zwei Feldbahnen fahren. „Denn unser Vereinspfarrer Doktor Schubert hat auch noch eine Feldbahn, die er zur Verfügung stellt“, sagt Bitterer.

