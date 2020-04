vor 30 Min.

Dieb bedient sich in Mering in einem Weinkeller

Weinflaschen im Wert von 20 Euro stahl ein Dieb aus einem Kellerabteil in Mering.

Seinen Durst auf Wein wollte ein Einbrecher in Mering stillen. Er ist in ein Mehrfamilienhaus eingestiegen.

Auf vier Weinflaschen im Wert von insgesamt 20 Euro hatte es ein Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus in der Reifersbrunner Straße in Mering abgesehen. Wie die Polizei Friedberg mitteilt, wurde zwischen Donnerstag und Freitag das Schloss zu einem Kellerabteil aufgehebelt und daraus der Wein gestohlen. (AZ)

