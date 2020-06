16:00 Uhr

Dieb bricht in Firmengebäude in Derching ein

Der Sachschaden ist hoch, den ein Dieb in einem Firmengebäude in Derching angerichtet hat.

Die Fensterscheibe schlug in der Nacht von Freitag auf Samstag ein bislang unbekannter Täter an einem Firmengebäude im Winterbruckenweg in Derching ein. Wie die Polizei mitteilt, hatte er zuvor erfolglos versucht, das Fenster aufzuhebeln. Im Firmengebäude durchsuchte er die Schränke der Mitarbeiter und versuchte wiederum vergeblich, eine Zwischentür im Gebäude aufzuhebeln. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (AZ)

