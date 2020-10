11:10 Uhr

Dieb erwischt in Turnhalle nur Kühlpacks statt Geld

Die Polizei ermittelt nach einem Diebstahl in Mering.

Ein Dieb trieb in der Ambérieu-Turnhalle in Mering sein Unwesen. Allerdings erwischte er laut Polizei nicht das, was er wohl suchte.

Von Ute Krogull

Nach Angaben der Polizei brach in der Nacht auf Freitag in der Meringer Turnhalle ein Unbekannter einen Gerätespind und die darin befindliche Geldkassette auf. Allerdings befanden sich in der Geldkassette lediglich Kühlpacks.

Diebstahl in Mering: Polizei sucht Zeugen

Beuteschaden entstand demnach nicht, doch schätzt die Polizei den Sachschaden am Gerätespind und der Geldkassette auf 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen.

