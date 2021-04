vor 2 Min.

Dieb richtet Sachschaden bei Einbruch in Dasinger Firma an

Ein Einbrecher hat an der Taitinger Straße in Dasing zugeschlagen.

Jemand bricht in eine Firma an der Taitinger Straße in Dasing ein. Dabei kann der Täter aber keine Beute machen. Nun sucht die Polizei den Unbekannten.

