15.03.2021

Dieb schlägt erneut am Schlossweiher zu: Das sagt der Künstler

Plus Am Kunstwerk "Küssen verboten" am Friedberger Schlossweiher macht sich ein Dieb zu schaffen - nicht zum ersten Mal. Wie Künstler Wolfgang Auer reagiert.

Von Sebastian Richly

Erst der Frosch, jetzt die Kugel: Erneut hat ein Dieb am Friedberger Schlossweiher zugeschlagen und sich am Kunstwerk "Küssen verboten" zu schaffen gemacht. Dieses Mal entwendete der Täter die massive, patinierte Bronzekugel, die sich an der Aktfigur befand. Für Künstler Wolfgang Auer ein "Schock".

"Das ist wirklich verachtend und ein Angriff auf die Kunst. Ich kann so etwas einfach nicht verstehen", so der Friedberger Künstler, für den der neuerliche Diebstahl noch schwerer wiegt: "Die Kugel war das Herzstück der Figur. Die muss auf jeden Fall ersetzt werden."

Mehr als ein Jahr lang arbeitete Auer nach eigenen Angaben am Kunstwerk. "Der Materialwert ist nicht so hoch. Es sind die vielen Arbeitsstunden, die den Wert ausmachen. Ein Künstler hat eine innige Beziehung zu seinen Kunstwerken. Da steckt viel Leidenschaft und Herzblut drin. Es ist verletzend, wenn jemand das dann zerstört." Eine spontane Tat schließt Auer übrigens aus. "Der Frosch war angeschweißt und auch die Kugel reißt man nicht einfach mit den Händen weg. Der Täter muss also entsprechend ausgerüstet gewesen sein."

Der Friedberger Künstler Wolfgang Auer. Bild: Michael Hochgemuth

Wegen Kunstwerk: Stadt Friedberg lobt Belohnung aus

Auch bei der Stadt Friedberg ist die Stimmung schlecht: "Wir sind verärgert. Das Kunstwerk war bei den Besuchern sehr beliebt. Das ist wirklich kein Streich mehr", erklärt Pressesprecher Frank Büschel auf Nachfrage.

7 Bilder Der Skulpturenpfad rund um das Friedberger Schloss Bild: Lucas Schmidt

"Küssen verboten" ist eine der Arbeiten, die die Stadt Friedberg für die Dauer der Bayerischen Landesausstellung 2020 angemietet hatte. Das Werk gehörte zum Skulpturenpfad rund um das Wittelsbacher Schloss. Ende November entschied sich die Stadt, drei der für die Landesausstellung angemieteten Kunstwerke zu kaufen. Darunter befand sich auch das Werk von Wolfgang Auer. Der Kaufpreis lag bei 33.600 Euro.

Deshalb hat die Stadt auch eine Belohnung von 300 Euro ausgelobt für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen. Büschel: "Das machen wir sonst eher selten. Wir wollen aber ein Zeichen setzen, dass so etwas kein Kavaliersdelikt ist."

Die Stadt vermutet, dass die Tat bereits Ende Februar verübt wurde, da zu dieser Zeit der Schlossweiher zugefroren war und der Dieb nur so bis zur Figur hätte gelangen können. Das bestätigt auch Frank Büschel: "Ausschließen kann man hier natürlich nichts, aber der Weiher ist schon tief und deshalb ist das die plausibelste Erklärung."

Diebe stehlen Froschfigur aus Friedberger Schlossweiher

Laut Büschel hat eine Mitarbeiterin des Schlosses den Diebstahl entdeckt: "Sie kommt an der Skulptur auf ihrem Arbeitsweg vorbei. Ihr ist plötzlich aufgefallen, dass da etwas fehlt." Der Schaden beträgt rund 2000 Euro. Versichert ist die Stadt diesbezüglich übrigens nicht, wie Büschel erklärt. "Gegen Vandalismus und Diebstahl ist das leider nicht möglich."

Ein unbekannter Dieb hat Anfang Dezember den Bronzefrosch am Schlossteich gestohlen. Bild: Clarissa Beck

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art - bereits Anfang Dezember wurde die zum Kunstwerk dazugehörige Plastik eines Frosches gestohlen. Die Polizei schätzt, dass die kleine Bronzefigur, die sich am Rand des Weihers befand, zwischen dem 5. und 7. Dezember entwendet wurde.

Der Frosch hat einen geschätzten Wert von 2500 Euro. Die Stadt lobte schon damals eine Belohnung in Höhe von 500 Euro aus - bislang ohne Erfolg, denn vom Frosch fehlt nach wie vor jede Spur. Hauptkommissar Martin Binder von der Polizeiinspektion Friedberg hofft dennoch auf eine Spur: "Bislang haben wir keinerlei Anhaltspunkte. Wir ermitteln in alle Richtungen, es könnte sich auch um Vandalismus handeln." Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0821/3231710 bei der Polizei Friedberg melden.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen