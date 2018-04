vor 32 Min.

Dieb stiehlt Geldbörse aus parkendem Pkw

In der Bahnhofsallee in Kissing entwendet ein Dieb einen Geldbeutel aus einem parkenden Auto.

Eine Frau stellt in Kissing ihren Wagen für wenige Minuten ab. Die Zeit nutzt ein Unbekannter, um die Geldbörse aus dem unversperrten Pkw zu klauen.

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in der Bahnhofsallee in Kissing einen Geldbeutel aus einem parkenden Auto entwendet. Die Halterin des Fahrzeugs hatte den Wagen nicht abgeschlossen. Dem Dieb fiel nur wenig Bargeld in die Hände. Allerdings befanden sich im Geldbeutel auch diverse Dokumente und Ausweise. Die Polizei bittet Zeugen des Diebstahls sich unter 0821/3231710 zu melden.

