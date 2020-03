12:30 Uhr

Dieb stiehlt einer Seniorin den Geldbeutel

Eine 67-Jährige stellt in einem Friedberger Supermarkt ihre Handtasche ab. Nach Angaben der Polizei stiehlt ein Dieb daraus den Geldbeutel der Seniorin.

Am Donnerstagmorgen wurde einer 67-Jährigen in einem Supermarkt in der Augsburger Straße der Geldbeutel gestohlen. Die Seniorin hatte ihn in ihrer Handtasche gelegt, die sie kurz abgestellt hatte.Der Diebstahl blieb von ihr unbemerkt. Nach Angaben der Polizei Friedberg entstand ein Schaden in Höhe im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei Friedberg sucht nach Hinweisen

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

