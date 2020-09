vor 2 Min.

Dieb stiehlt in Friedberg Handtasche aus Einkaufswagen

Aus dem Einkaufswagen wurde einer Seniorin in Friedberg die Handtasche gestohlen.

Eine 80-jährige Frau wurde am Dienstag in einem Friedberger Supermarkt gegen 13.15 Uhr Opfer eines Diebs. Was die Polizei rät.

Ein unbekannter Täter entwendete in einem Supermarkt in der Augsburger Straße die Handtasche der Seniorin aus dem Einkaufswagen. Es entstand ein Diebstahlsschaden im mittleren zweistelligen Bereich. Es gibt keine Beschreibung des Täters. Hinweise nimmt die Polizei, Telefon 0821/323-1710, entgegen.

Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang folgende Ratschläge:

Keine Handtaschen , Geldbeutel, Wertgegenstände während des Einkaufs im Einkaufswagen liegen lassen.



Reagieren Sie sensibel, wenn sie während ihres Einkaufs „angerempelt“ werden sollten oder wenn Ihnen fremde Personen zu nahe kommen. In solchen Fällen sollte sofort geprüft werden, ob die Wertgegenstände noch vorhanden sind. (AZ)

